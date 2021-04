La Casa di Carta 5: sui social il triste addio di Rio

Più di un anno è trascorso dalla pubblicazione della quarta stagione de La casa di carta e ancora non si conosce la data d’uscita della quinta. Molti fan attendevano le nuove puntate proprio ad aprile 2021, ma Netflix non ha aggiunto il titolo nel catalogo, scatenando la delusione generale. Ora c’è un’altra novità che fa aumentare l’hype e riguarda il personaggio di Rio.

Rio, interpretato dall’attore Miguel Herrán, fa parte della banda fin dalla prima stagione. Anzi è stato uno dei primi ad essere reclutato dal Professore. Il suo carattere dolce ma combattivo e la storia d’amore struggente con Tokyo lo hanno reso uno dei personaggi più amati de La casa de Papel. Ed è naturale che il pubblico attenda il suo ritorno, insieme a quello di tutti i suoi compagni. Allo stesso tempo, è piuttosto pericoloso affezionarsi ai personaggi della serie tv, perché la loro vita potrebbe finire in poche scene. È successo con Nairobi, Berlino e altri. E ora Miguel Herrán, interprete di Rio, che dice addio al suo personaggio su Instagram suscita preoccupazione. Cosa ci vuole comunicare?

Grazie Rio: il preoccupante post di Miguel Herrán

"Rio è stato un viaggio incredibile insieme a te. Oggi si chiude una tappa della vita insieme a te, e io voglio dirti due cose: grazie e ti amo!" Ecco il messaggio pubblicato dall’attore Miguel Herrán su Instagram, che in poche ore ha fatto il giro del mondo. Accanto una foto del suo volto sorridente dietro la mascherina mentre viaggia in automobile. Un viaggio di ritorno dalle riprese appena finite? Un piccolo spoiler per tutti i fan della serie? Le parole appaiono piuttosto criptiche, anche perché ancora nessuno ha ufficializzato la fine delle riprese della quinta stagione.

Sotto il post non sono mancati migliaia di commenti, tra cui quelli dei suoi colleghi: Pedro Alonso, interprete di Berlino, Jaime Lorente (Denver), Álvaro Morte che invece è il Professore. Cuori, domande, tanti grazie ma anche dubbi e perplessità: i commenti sono un mix di emozioni che danno spazio a tante ipotesi legate al personaggio di Rio. Ancora però non si sa qual è la sua sorte e la notizia sarà segreta almeno fino alla pubblicazione delle nuove puntate.

Quando esce la quinta stagione de La casa di carta

Tutti attendevano l’uscita de La casa di carta il 7 aprile, ma ciò non è avvenuto. Le riprese, iniziate ad agosto 2020, hanno subito forti rallentamenti a causa della crisi sanitaria da Covid-19. La situazione è complicata, anche perché la serie è girata in diversi Paesi del mondo: Spagna, Portogallo e Danimarca e sappiamo che gli spostamenti si sono resi impraticabili per mesi.

Negli ultimi mesi però gli attori hanno pubblicato tante fotografie sul set e sembra proprio che la situazione sia tornata più o meno alla normalità. Molti di questi si sono già resi protagonisti di spoiler involontari come Najwa Nimri. Quindi la foto di Miguel Herrán è solo l’ultima di una lunga serie. Sicuramente per l’attore sono terminate le riprese, perché negli ultimi giorni altri componenti del cast sono impegnati in altri progetti.

Tutti questi indizi bastano per ipotizzare con certezza che sicuramente vedremo la quinta stagione nel 2021. Per ingannare l’attesa, il pubblico può trovare tante serie simili a La casa di carta nelle diverse piattaforme in streaming. Buona visione!