La casa di carta 5: ecco il titolo del gran finale

Venerdì, 3 dicembre arriverà il gran finale de La casa di carta su Netflix: gli episodi conclusivi sveleranno il destino della rivoluzionaria banda di ladri condotta dal Professore. Dopo anni, termina, così, una delle serie tv più fortunate di sempre, ideata da Àlex Pina. Le puntate finali saranno cinque e il pubblico non vede l’ora di scoprirne il contenuto.

L’epopea della banda spagnola dura ormai da anni. Il 3 settembre sulla piattaforma di streaming sono stati rilasciati i primi cinque episodi della quinta stagione, che è stata suddivisa in due volumi. Dopo la loro visione affiora una domanda nella mente dello spettatore: I famosi ladri con la tuta rossa termineranno la loro ultima missione alla Banca di Spagna oppure verranno catturati dall’esercito? L’ultima stagione si è rivelata, finora, la più adrenalinica e ciò è dovuto allo scontro acceso tra la Polizia spagnola e i ladri all’interno dell’edificio. Ci sono poi tanti nodi da risolvere: dal destino del Professore a quello di Alicia Sierra, che ormai è considerata dal Governo un’alleata dei criminali. I titoli degli ultimi episodi permettono di comprendere meglio come si evolverà la trama.

Titoli degli episodi del La casa di carta 5

Dopo l’eliminazione di Tokyo (interpretata da Úrsula Corberó) l’esercito cerca ancora di intrappolare la banda all’interno della Banca di Spagna. Con l’aiuto del Professore, i compagni di squadra devono escogitare un piano per rubare l’oro e scappare. Sarà una sfida senza precedenti, soprattutto perché il Professore è ormai stanco e potrebbe commettere errori fatali.

A suggerirlo arrivano i titoli dei cinque episodi finali, diffusi in lingua spagnola e inglese

Episodio 5×06 – Válvulas de escape (Escape valve)

Episodio 5×07 – Ciencia Ilusionada (Wishful Thinking)

Episodio 5×08 – La Teorìa de la Elegancia (The Theory of Elegance)

Episodio 5×09 – Lo que se habla en la cama (Pillow Talk)

Episodio 5×10 – Una Tradición Familiar (A Family Tradition)

Episodi finali: il significato in italiano

Il primo episodio, in italiano si traduce con "Valvole di fuga" e potrebbe far riferimento a delle soluzioni trovate dalla banda all’interno della Banca per sfuggire al temibile esercito. Segue il secondo, che si potrebbe tradurre come "Pensieri speranzosi" e che lascia aperte tante ipotesi relative al salvataggio degli iconici ladri.

Sicuramente ci saranno tanti flashback, dove compariranno alcuni dei personaggi già morti nelle stagioni precedenti, come Berlino, uno degli artefici del progetto della rapina, insieme a suo figlio. Seguono tre episodi finali, che si possono tradurre in italiano come "La Teoria dell’Eleganza", "Ciò di cui si parla nel letto" e "La tradizione familiare".

Insomma, nel finale si scopriranno sicuramente dei dettagli in più sulla famiglia del Professore e sulla nascita del colpo alla Banca di Spagna.