La guida per impostare subito la modalità scura su WhatsApp

Fonte foto: Pavel Sapozhnikov / Shutterstock.com 1 di 5 Arriva il Tema Scuro su WhatsApp C'è voluto più di un anno di tempo, ma alla fine la modalità scura è stata rilasciata per tutti gli utenti di WhatsApp. La nuova funzionalità è disponibile per Android, iOS e anche per WhatsApp Business. Per cominciare a utilizzare la modalità scura è necessario aggiornare l'applicazione all'ultima versione disponibile tramite il Google Play Store o App Store. Per attivare il Tema Scuro bastano pochi e semplici passaggi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla modalità notte di WhatsApp.

Fonte foto: Redazione 2 di 5 WhatsApp Dark Mode: cosa cambia per gli utenti Prima di vedere come attivare il Tema Scuro è necessario spiegare di che cosa si tratta. È una funzionalità sviluppata per affaticare meno gli occhi quando si utilizza lo smartphone nelle ore notturne e per risparmiare batteria (ma solo sui dispositivi che hanno uno schermo AMOLED/OLED). Cosa cambia su WhatsApp con il Tema Scuro? A livello di funzionalità praticamente nulla, ma il grande cambiamento è a livello cromatico e di interfaccia utente. I classici colori (verde e bianco) sono stati sostituiti dal nero e da varie tonalità di grigio.

Fonte foto: Redazione 3 di 5 Come attivare il Tema Scuro di WhatsApp su Android Per chi ha uno smartphone con Android 10, attivare la modalità notte è piuttosto semplice. La prima cosa da fare è aprire il Google Play Store, premere sulle tre linee verticali in alto a sinistra, selezionare "Le mie app e i miei giochi" e aggiornare WhatsApp. Una volta completato il download e l'installazione dell'update, bisogna aprire l'applicazione, premere su Impostazioni, poi su Chat e infine su Tema. A questo punto si aprirà un menu con tre opzioni: Scuro : per attivare la modalità scura

: per attivare la modalità scura Chiaro : per disattivare la modalità scura

: per disattivare la modalità scura Predefinito: attiva la modalità scura di WhatsApp in base alle impostazioni del tuo dispositivo. Vai alle Impostazioni del dispositivo > Display > attiva o disattiva Tema scuro.

Fonte foto: Denys Prykhodov / Shutterstock.com 4 di 5 Come attivare il Tema Scuro di WhatsApp su iOS Per chi ha un iPhone il procedimento da seguire è leggermente differente. La prima cosa da fare è aggiornare l'applicazione all'ultima versione disponibile entrando nell'App Store. Una volta completato questo passaggio, bisogna entrare nelle Impostazioni dello smartphone, premere su "Schermo e Luminosità" e scegliere Scuro. Su WhatsApp per iPhone, infatti, l'attivazione del Tema Scuro avviene a livello di sistema operativo e non di applicazione.