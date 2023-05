La Ruota del Tempo: svelata la data di uscita

La Ruota del Tempo sta per tornare con dei nuovi episodi. La data di uscita della seconda stagione della serie, che è basata sui best-seller fantasy di Robert Jordan, è stata annunciata di recente da Prime Video. I romanzi fantasy, scritti nell’arco di oltre vent’anni, sono stati pubblicati a partire dagli anni Novanta e sviluppano una trama ampia e articolata. La serie tv Amazon Studios, la cui prima stagione ha debuttato a novembre 2021, ha scelto invece di concentrarsi principalmente sul personaggio di Moiraine Damodred, interpretata anche da Rosamund Pike.

Il cast di La Ruota del Tempo 2

Rosamund Pike (già vista in L’amore bugiardo – Gone Girl e I Care a Lot) torna anche nella seconda stagione. Nel cast di La Ruota del Tempo 2 ci sono inoltre Daniel Henney (Criminal Minds) nei panni di Lan Mandragoran, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) in quelli di Nynaeve al’Meara e Madeleine Madden (Dora e la città perduta) in quelli di Egwene al’Vere.

Marcus Rutherford interpreta Perrin Aybara, Dónal Finn è Mat Cauthon e Ceara Coveney è Elayne Trakand. Josha Stradowski, noto per Gran Turismo, è invece Rand al’Thor. La serie è stata adattata per la televisione dall’executive producer e showrunner Rafe Judkins: mentre nei romanzi i personaggi hanno circa 17 anni, nella serie sono più adulti, perché l’intenzione dichiarata è stata quella di discostarsi dal genere young-adult.

Co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, La Ruota del Tempo ha come co-executive producer anche Rosamund Pike, mentre Harriet McDougal, Brandon Sanderson e Lauren Selig sono consulting producer.

La trama di La Ruota del Tempo 2

In La Ruota del Tempo Rand al’Thor è un umile ragazzo di campagna che scopre di essere il Drago Rinato, una figura storica destinata a cambiare i destini del mondo: potrebbe salvarlo oppure distruggerlo. Un esercito di potenti streghe cerca di proteggere il giovane dall’Oscuro, che Rand riesce infine a distruggere (almeno, così pensa).

Cosa succede nella seconda stagione di La Ruota del Tempo? L’Ultima Battaglia si avvicina e, nonostante Rand creda di aver eliminato l’Oscuro, il male non è scomparso dal mondo. Nei nuovi episodi i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo, dovranno affrontare minacce vecchie e nuove. E, anche, cercare nuove fonti di forza. La donna che li aveva trovati e guidati, infatti, adesso non è in grado di aiutarli. Dovranno dunque fare affidamento l’uno sull’altro oppure su sé stessi, sulla luce oppure sull’oscurità.

Quando esce La Ruota del Tempo 2

La seconda stagione della serie Original La Ruota del Tempo sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 1° settembre 2023. La prima stagione, composta da otto episodi, è già disponibile su Prime Video.