La serie iconica Mr.Robot arriva su Netflix

Martedì Il 17 agosto segna un nuovo arrivo sulla piattaforma Netflix: saranno disponibili le quattro stagioni di Mr.Robot. Il catalogo si arricchisce di questa serie in cui troviamo Rami Malek che interpreterà un ragazzo con una doppia vita: di giorno esperto di sicurezza informatica e di notte giustiziere informatico.

Mr.Robot è una serie drama- thriller statunitense creato dalla mente di Sam Esmail. Nata con un episodio pilota, diretto da Niels Arden Oplev, regista di Uomini che odiano le donne, ha da quel momento riscosso piacevolmente il favore del pubblico e di stagione in stagione è stata rinnovata fino alla quarta. I riconoscimenti per Mr. Robot sono stati diversi e prestigiosi. Ha vinto Golden Globe ed Emmy oltre che aver ricevuto numerose candidature tra cui Critics’ Choice Television Award e Satellite Award.

Trama di Mr. Robot



Mr. Robot racconta le vicende di Elliot Anderson, interpretato da Rami Malek, brillante informatico di New York che lavora come esperto per la sicurezza informatica. Elliot è anche sociopatico: nella sua mente si susseguono deliri e allucinazioni che gli causano diversi problemi di relazione oltre ad accrescere la sua ansia cronica. Non basta. Elliot è anche un hacker di emozioni e segreti intimi delle persone, nella vita privata è uno stalker informatico.

Un giorno viene avvicinato da un misterioso personaggio anarchico insurrezionalista, Mr.Robot, interpretato da Cristian Slater, che vuole introdurlo nel team di hacker di cui è il leader. Il gruppo ha come obiettivo principale quello di liberare la società dai debiti delle banche e smascherare i potenti che stanno distruggendo lentamente il mondo. Mr. Robot convincerà Elliot a partecipare alla missione. Da quel momento si ritroverà nel bel mezzo di un complotto pronto a rovesciare il destino della società.

La trama di Mr. Robot è complessa e articolata. L’intento del suo creatore, Sam Esmail è quello di dare un’immagine diversa e nuova della tecnologia, salvatrice dell’umanità, non solo, come in tante serie tv o film dispotici presentano, come responsabile della distruzione.

Curiosità su Mr. Robot

Una prima curiosità della serie Mr. Robot e che i nomi di alcuni episodi, compongono insieme al numero della stagione e al numero dell’episodio, codici HTTP.

Una caratteristica di Mr.Robot è la sua felpa nera con il cappuccio: unico capo con cui possiamo ricordarlo. Per lui è un’armatura di protezione, non solo dall’entropia del mondo, ma da se stesso.

Mr.Robot è un personaggio misterioso e controverso, molti lo accomunano all’artista Bansky: entrambi infatti hanno a cuore temi quali il capitalismo, la libertà di espressione e hanno un’identità segreta.

Rami Malek, ha recentemente ricevuto, per la sua interpretazione di Freddy Mercury nel film Bohemian Rapsody, un Oscar, un Golden Globe, un Screen Actors Guild Award e un Satellite Award come miglior attore protagonista.