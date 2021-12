LG UltraGear ufficiale: il laptop da gaming potente e comodo

In attesa del CES 2022 di Las Vegas, LG Electronics inizia a svelare le sue carte e lo fa in grande stile annunciando il suo primo laptop per il gaming. Prende il nome di UltraGear 17G90Q, ha già ottenuto il riconoscimento CES 2022 Innovation Award e andrà ad ampliare la linea premium di notebook LG. Una linea che, nonostante i prezzi molto elevati, è apprezzatissima dagli utenti.

Lo schermo ampio e l’hardware di altissimo livello permetteranno ai videogiocatori più esigenti di riprodurre in maniera molto fluida anche i titoli tripla A per PC più pesanti. Non manca, inoltre, una notevole attenzione per i dettagli, con uno chassis molto compatto ed elegante, un sistema di dissipazione del calore all’avanguardia ed una batteria dalla lunga autonomia. Sebbene LG non abbia anticipato nulla riguardo a prezzi e disponibilità nel nostro paese, è già possibile apprezzare l’elenco completo delle specifiche tecniche di questo incredibile dispositivo. Anche i più scettici rimarranno sopresi.

LG UltraGear: com’è il laptop da gioco

Grazie ad un display IPS Full HD da 17,3 pollici, avente un tempo di risposta di 1 millisecondo ed una frequenza di aggiornamento di 300 Hz, il portatile da gioco LG UltraGear rende molto più coinvolgenti e fluidi i gameplay, azzerando ogni possibile penalizzazione per il giocatore causata dal lag.

Per i giochi più esigenti dal punto di vista grafico, si può fare affidamento su processore Intel Tiger Lake H di undicesima generazione, grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, memoria RAM fino a 32 GB ed SSD ultra veloce fino ad 1 TB. Una connessione stabile e fluida è garantita dalla scheda Intel Killer Wireless, che impedisce fastidiosi ritardi. A tenere a bada l’incremento delle temperature, poi, ci pensa invece il sistema di raffreddamento a camera di vapore.

LG 17G90Q segue le orme dei modelli LG Gram: pur avendo un’enorme batteria da 93 Wh ed un display così spazioso, pesa soltanto 2,7 chilogrammi ed il suo spessore è inferiore ai 21,4 millimetri. Il tutto è racchiuso all’interno di un telaio in alluminio caratterizzato dal logo alato UltraGear.

Il software LG UltraGear Studio permette di ottimizzare in tempo reale le prestazioni di gioco, tramite il monitoraggio di tutti i parametri relativi a CPU, GPU e memoria, e di modificare la colorazione dei pulsanti della tastiera RGB. Fa da corredo il suono realistico e avvolgente, frutto dell’utilizzo di altoparlanti a due vie con tecnologia DTS:X Ultra.

LG UltraGear: quando sarà possibile acquistarlo

Il primo laptop da gioco di LG debutterà nel primo trimestre del 2022 soltanto in Stati Uniti e Corea del Sud, dopodiché arriverà anche sugli altri mercati. Per maggiori informazioni riguardo a prezzo e disponibilità in Italia, dovremo probabilmente attendere il CES 2022, nel corso del quale LG Electronics dovrebbe svelare molte altre interessanti novità.

È certo che LG UltraGear 17G90Q dovrà vedersela con rivali di tutto rispetto, come le potenti macchine da gioco ASUS Rog, Lenovo Legion, Alienware ed MSI.