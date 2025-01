Le novità di febbraio 2025 su Prime Video

Fonte foto: Prime Video

Cosa c’è di nuovo su Prime Video a febbraio 2025? Una delle novità più attese è la seconda edizione di LOL Talent Show che, come lo scorso anno, individuerà tra schiere di comici professionisti e non in tutta Italia il decimo concorrente della quinta edizione di LOL: Chi ride è fuori, in arrivo in streaming fra poche settimane. C’è una certa attesa anche per È colpa mia: Londra, ovvero il remake inglese del film Original spagnolo È colpa mia?, che è stato il titolo Original non in lingua inglese più visto su Prime Video l’anno scorso.

Tra le uscite più interessanti delle prossime settimane si segnalano inoltre la terza stagione di Invincible e la terza stagione di Reacher. Per quanto riguarda i film, è da non perdere la visione di I ragazzi della Nickel, che è stato candidato agli Oscar 2025 nelle categorie Miglior Film e Miglior Sceneggiatura Non Originale.

I film di febbraio 2025 su Prime Video

La stessa storia, ma raccontata in due modi diversi: prima come un crudo thriller d’azione, poi come una commedia autoironica. Accade in Broken Rage del giapponese Takeshi Kitano, film promettente già presentato al Festival del Cinema di Venezia e ora in arrivo in streaming. Come ogni mese, inoltre, il catalogo della piattaforma non si arricchisce sono di novità inedite, ma anche di vecchi titoli: tra questi ci sono ad esempio Jumanji e Quattro matrimoni e un funerale.

1° febbraio : Prey, Gli avventurieri della città perduta, Truman Capote – A sangue freddo, Dead Man Walking – Condannato a morte, Quattro matrimoni e un funerale, Joey, I gigli del campo, Platoon, Sahara, A qualcuno piace caldo, Thelma & Louise

: Prey, Gli avventurieri della città perduta, Truman Capote – A sangue freddo, Dead Man Walking – Condannato a morte, Quattro matrimoni e un funerale, Joey, I gigli del campo, Platoon, Sahara, A qualcuno piace caldo, Thelma & Louise 5 febbraio : Il Giurato, Sex crimes – Giochi pericolosi

: Il Giurato, Sex crimes – Giochi pericolosi 6 febbraio: The Order

The Order 7 febbraio : Someone Like You

: Someone Like You 9 febbraio : The Hurt Locker

: The Hurt Locker 12 febbraio : Jumanji, Jumanji: The Next Level

: Jumanji, Jumanji: The Next Level 13 febbraio: Broken Rage, È colpa mia: Londra

Broken Rage, È colpa mia: Londra 16 febbraio : Stolen

: Stolen 17 febbraio: L’amore e altre seghe mentali

L’amore e altre seghe mentali 18 febbraio: Muy Católico

Muy Católico 19 febbraio : Ghostbusters (Acchiappafantasmi), Ghostbusters II (Acchiappafantasmi II), Ghostbusters, Ghostbusters: Legacy | 19 febbraio

: Ghostbusters (Acchiappafantasmi), Ghostbusters II (Acchiappafantasmi II), Ghostbusters, Ghostbusters: Legacy | 19 febbraio 26 febbraio : Piccole donne

: Piccole donne 27 febbraio: I ragazzi della Nickel

Le serie tv di febbraio 2025 su Prime Video

Tra le nuove serie tv in arrivo c’è House of David, che racconta l’ascesa di Davide, il più celebre re di Israele, così come narrata nella Bibbia. C’è attesa per la già citata terza stagione di Reacher: i primi tre episodi sono disponibili dal 20 febbraio, mentre i successivi escono settimanalmente (uno ogni giovedì).

1° febbraio: 24

24 6 febbraio : Clean Slate, Invincible S3

: Clean Slate, Invincible S3 7 febbraio: Newtopia

Newtopia 20 febbraio : One Piece S7, Reacher S3

: One Piece S7, Reacher S3 27 febbraio: House of David, LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro