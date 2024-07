Le novità di luglio 2024 su Prime Video

Tra cui il finale di The Boys 4, la serie tv Those About To Die, il sequel della sit-com Betty La Fea e i film di Hunger Games

Cosa c’è di nuovo a luglio 2024 su Prime Video? Una delle uscite più attese è sicuramente il finale della quarta stagione di The Boys: il nuovo ciclo di episodi ha fatto il suo debutto sulla piattaforma nelle scorse settimane, ma le ultime puntate escono il 4, l’11 e il 18 luglio. La serie è già stata rinnovata per una quinta e ultima stagione. Anthony Hopkins veste invece i panni dell’imperatore romano Vespasiano in Those About To Die, dramma storico a puntate che racconta le sanguinose lotte tra gladiatori nell’antica Roma. Tra le novità di questo mese ci sono anche il nuovo film Original Il Ministero della Guerra Sporca, il sequel di Betty La Fea (in Italia la serie originale fu trasmessa con il titolo Betty la Cozza) e la serie animata Sausage Party: Cibopolis.

I film di luglio 2024 su Prime Video

Tra i nuovi film di luglio 2024 c’è anche My Spy La città Eterna, in cui il veterano agente della CIA JJ (interpretato da Dave Bautista) e la figliastra quattordicenne Sophie (Chloe Coleman) si riuniscono per salvare il mondo da un malvagio complotto nucleare che vuole colpire il Vaticano. Il Ministero della Guerra Sporca invece è una action comedy ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e ispirata a fatti realmente accaduti.

Esce fra pochi giorni anche il nuovo film Arcadian, un horror-thriller ambientato in un futuro distopico in cui Paul (interpretato da Nicolas Cage) e i suoi due figli adolescenti (alias Jaeden Martell e Maxwell Jenkins) devono sopravvivere in un mondo popolato da feroci creature notturne che divorano qualunque forma di vita.

1° luglio : Hunger Games

: Hunger Games 4 luglio : Space Cadet

: Space Cadet 5 luglio : Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente

: Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente 11 luglio : Caracas

: Caracas 12 luglio : A luci spente, Arcadian

: A luci spente, Arcadian 18 luglio : My Spy la città Eterna

: My Spy la città Eterna 25 luglio: Il Ministero della Guerra Sporca

Le serie tv di luglio 2024 su Prime Video

Per quanto riguarda le serie tv, invece, una delle novità in arrivo nelle prossime settimane si intitola Sul più bello: tratta dalla saga cinematografica, la storia continua a raccontare le avventure di Marta, che si è salvata dal rigetto dell’operazione ai polmoni, e dei suoi amici Gabriele, Jacopo e Federica. La serie Sausage Party: Cibopolis, invece, è basata sul film d’animazione del 2016 Sausage Party: la trama è incentrata sul comico tentativo di Frank, Brenda, Barry e Sammy di fondare una società del cibo.

1° luglio : Naruto: Shippuden

: Naruto: Shippuden 4 luglio : The Boys 4

: The Boys 4 11 luglio : The Boys 4, Sausage Party: Cibopolis

: The Boys 4, Sausage Party: Cibopolis 18 luglio : The Boys 4 – Il finale di stagione

: The Boys 4 – Il finale di stagione 19 luglio : Those About To Die, Betty La Fea – La storia continua

: Those About To Die, Betty La Fea – La storia continua 29 luglio: Sul più bello – La serie