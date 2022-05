LG, Il prezzo dello smart TV di lusso è crollato: sconto sensazionale

Negli ultimi anni c’è stato un deciso abbassamento dei prezzi per quanto riguarda gli smart TV. Oramai per acquistare un buon modello da 43-50 pollici non bisogna spendere più di 400-500 euro, una cifra alla portata di molti. Però non tutti gli smart TV sono uguali e non tutti hanno prezzi abbordabili. Un esempio sono i televisori che utilizzano le tecnologie più innovative e che hanno schermi che superano i 60-70 pollici. In casi del genere il prezzo può superare anche i 2000-3000 euro. Ci sono dei giorni, però, che anche questa tipologia di smart TV diventa alla portata di molti, con prezzi tutto sommato accettabili.

E oggi è proprio uno di quei giorni grazie alla super offerta che troviamo su Amazon per lo smart TV LG QNED TV 75". Si tratta di un televisore che è un vero concentrato di tecnologia, con uno pannello che garantisce una qualità delle immagini incredibile grazie alle tecnologie MiniLED, Quantum Dot e NanoCell Plus. Insomma, il meglio di quanto possa offrire il mercato. Il prezzo di listino di questo smart TV è elevatissimo: 3499€. Oggi, però, è disponibile su Amazon con uno sconto del 62% e lo si paga 1299€, con un risparmio di ben 2200€. Un’offerta da non farsi scappare: difficilmente verrà riproposta nelle prossime settimane.

Smart TV LG QNED TV 75": scheda tecnica e funzionalità

Ci sono degli smart TV che rientrano nella categoria lusso non solo per il loro prezzo, ma anche per le tecnologie utilizzate. E il televisore intelligente LG QNED TV 75" è uno di questi. Si tratta di uno dei migliori modelli lanciati dall’azienda sudcoreana lo scorso anno e si differenzia da tutti gli altri per lo schermo. Infatti, troviamo un pannello da 75 pollici che combina ben tre tecnologie: MiniLED, Quantum Dot e NanoCell.

MiniLED è l’evoluzione dei classici televisori LED che la maggior parte di noi ha in casa. La tecnologia MiniLED migliora la qualità delle immagini con un contrasto elevatissimo e con neri veramente profondi, quasi al livello degli schermi OLED. Grazie al contrasto elevato è possibile vedere i dettagli e i colori ancora più accurati. Le tecnologie Quantum Dot e NanoCell Plus, invece, permettono ai colori di essere più accesi e realistici.

Non finiscono qui le sorprese riservate dallo smart TV LG QNED TV 75". Infatti, troviamo anche il super processore 4K α7 di quarta generazione con AI che utilizza il machine learning per migliorare i contenuti. Non mancano poi le varie modalità per ottimizzare i colori in base al contenuto. FILMMAKER MODE è pensata appositamente per ottenere il massimo mentre si vedono film e serie TV, e troviamo delle modalità analoghe per lo sport e per il gaming.

A gestire il tutto c’è il sistema operativo webOS 6.0, una garanzia per quanto riguarda il supporto a tutte le principali piattaforma per il video streaming: Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Apple TV, Disney +, YouTube e RaiPlay. Infine, lo smart TV supporta anche gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant per gestire tutto con la propria voce.

Smart TV LG QNED TV 75" in offerta: sconto e prezzo

Un’offerta incredibile con uno sconto sensazionale. Aggettivi che non sono stati utilizzati a caso. Infatti, oggi troviamo lo smart TV LG QNED TV 75" a un prezzo di 1299€, con uno sconto di ben il 62%. Rispetto alla cifra di listino si risparmiano 2200€, una cifra assurda. E per chi vuole c’è anche la possibilità di acquistare lo smart TV LG a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Il televisore viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare solamente pochi giorni.

LG QNED TV 75′ pollici