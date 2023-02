Libero SiFattura, cos’è la gestione anagrafiche e come usarla al meglio

Le anagrafiche relative a clienti e fornitori, prodotti e servizi, banche e conti, non servono solo a gestire in modo puntuale la contabilità di aziende e liberi professionisti, ma rappresentano uno strumento indispensabile per mantenere aggiornati informazioni e dati necessari alla gestione operativa sotto il profilo fiscale e amministrativo.

Utilissime a velocizzare non solo la gestione delle vendite, ma anche l’emissione di documenti, come fatture, ricevute, note di credito, documenti di trasporto e preventivi, le anagrafiche rappresentano una risorsa utilissima per la compilazione automatica di una fattura elettronica. Ecco perché gestirle in maniera organizzata costituisce un valore aggiunto per ogni azienda e professionista. Scegliere un software gestionale come Libero SiFattura assicura una facile e corretta gestione delle anagrafiche, senza complicare o appesantire i ritmi aziendali ma, al contrario, alleggerendone il peso.

Come creare un’anagrafica con Libero SiFattura

Per creare un’anagrafica con Libero SiFattura, occorre prima di tutto effettuare l’accesso al proprio account. Nella pagina Ultime attività, dove trovi la lista dei documenti creati e di eventuali prodotti, contatti inseriti ecc., fai clic con il mouse sull’icona Nuova ‌(+) posizionata in alto a destra nella Barra delle azioni e nella colonna Anagrafica scegli il tipo di elemento da inserire (cliente/fornitore, prodotto/servizio, banca/conto) per poi compilare il relativo modulo.

Una volta inserite le informazioni richieste, clicca sul pulsante Salva.

Disponibile nell’offerta Pro, c’è anche la possibilità di importare nuovi elementi in serie nelle tue anagrafiche. Per farlo, devi seguire il percorso Impostazioni > Profilo azienda e poi nella colonna di sinistra cliccare sulla voce Importatore anagrafiche. Qui potrai caricare liste di clienti/fornitori o prodotti/servizi da file CSV, XLS o XLSX.

Sempre dal Profilo azienda, puoi attivare una funzionalità che consente di aggiornare le anagrafiche clienti/fornitori già presenti alla ricezione di nuovi documenti, nonché nel caso di importazione manuale, via API e SFTP. Verrà utilizzata la Partita IVA e la nazione per determinare l’anagrafica del cliente nel caso di documenti del ciclo attivo, o del fornitore nel caso di documento del ciclo passivo.

Qualora l’anagrafica esista già verranno aggiornate le seguenti informazioni: Ragione sociale, Indirizzo, CAP, Città, Provincia, Codice fiscale, Codice destinatario e PEC (queste ultime due solo nel caso di documenti del ciclo attivo).

Per farlo, basta scegliere la voce Altre impostazioni dal menu di sinistra e attivare le opzioni Aggiorna le anagrafiche clienti (documenti del ciclo attivo) e Aggiorna le anagrafiche fornitori (documenti del ciclo passivo).

Per accedere alle anagrafiche invece, basta premere sull’icona Visualizza posizionata in alto a destra che apre il menu con le opzioni per consultare e modificare i documenti emessi e ricevuti, le anagrafiche dei clienti e fornitori, i riepiloghi e i report.

A questo punto, puoi selezionare una delle opzioni che compaiono sotto la colonna Anagrafiche.

Una volta selezionata una delle anagrafiche disponibili è possibile visualizzare, modificare e filtrarne i contenuti facilmente.

Come fare la gestione anagrafiche con Libero SiFattura

SiFattura è in grado anche di generare degli utili riepiloghi per quel che concerne prima nota, scadenzario, documenti ricorrenti, entrate/uscite, flusso di cassa, IVA e stato conservazione.

Per consultare l’andamento del tuo fatturato, gli incassi e le previsioni delle tasse, e lo stato di conservazione dei tuoi documenti, basta cliccare nuovamente sull’icona Visualizza in alto a destra e selezionare una delle voci sotto il menu Riepilogo come ad esempio entrate/uscite.

Potrai così accedere alle informazioni di cui hai bisogno e ottenere un quadro generale sulle tue attività passate, presenti e future, con la possibilità di filtrare i dati in maniera semplice e immediata. Tieni presente che alcune funzioni sono disponibili solo con l’offerta Lite di SiFattura o superiore.

Molto utili anche le funzioni di archivio, mediante le quali è possibile esportare dati come le liste di clienti e fornitori, prodotti/servizi, lo spesometro o anche la lista completa delle fatture attive e passive, oppure caricare documenti da tenere, appunto, in archivio.

Per accedere all’archivio, fai clic sull’icona Strumenti posizionata in alto a destra e scegli sotto la voce Archivio tra le voci Documenti o Esporta (quest’ultima opzione è disponibile solo con la versione Pro di SiFattura).

Per caricare un documento, basterà trascinarlo nell’area in grigio oppure cliccare sull’icona rossa (documento con la freccia che punta in alto) per selezionare un documento salvato sul tuo computer e inserirlo nel gestionale.

I vantaggi di usare SiFattura di Libero per la gestione anagrafiche

La possibilità di utilizzare le anagrafiche di clienti e fornitori, prodotti e servizi, banche e conti già precaricati nel software gestionale, semplifica la compilazione di qualsiasi documento elettronico. Alla gestione delle fatture, Libero SiFattura unisce anche quella della propria situazione finanziaria. Infatti, la piattaforma permette di visualizzare il cashflow aziendale sfruttando i dati delle fatture già incassate, quelle ancora da incassare, quelle saldate e quelle ancora da saldare, consultare lo scadenzario e inviare solleciti in caso di fatture insolute.

, inoltre, consente di scegliere i servizi di cui si ha bisogno, “componendo" il gestionale in base alle proprie esigenze. SiFattura Basic, del tutto gratuito, è l’ideale per le partite IVA al regime dei minimi o forfettario, perché consente di generare e ricevere fatture elettroniche senza limiti. SiFattura Lite, al costo di 29 euro+IVA all’anno, è la soluzione cucita addosso alle piccole e microimprese, dando modo di personalizzare l’aspetto delle fatture, generare report e inviare fatture elettroniche senza limite. SiFattura Pro, al costo di 49 euro+IVA all’anno, offre tutti gli strumenti, fiscali e amministrativi, necessari per gestire la propria azienda e consente di inviare fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.