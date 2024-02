Lo scandalo sessuale raccontato dal film Scoop su Netflix

Fonte foto: Netflix

È il 2019 quando il principe Andrew del Regno Unito, intervistato dalla BBC, risponde per la prima volta pubblicamente alle accuse di violenza sessuale avanzate qualche mese prima nei suoi confronti durante un’udienza legata al caso Jeffrey Epstein. L’intervista-bomba al principe, e soprattutto i suoi retroscena, verranno raccontati nel nuovo film Scoop, in uscita quest’anno su Netflix. Diretto da Philip Martin, già vincitore di Emmy e Bafta, il film svelerà anche quali difficoltà BBC ha dovuto affrontare per assicurarsi e poi mandare in onda lo scoop, inclusi i veti arrivati direttamente dalla famiglia reale.

Il cast del film Scoop

Rufus Sewell interpreterà il ruolo del principe Andrew, mentre la reporter Emily Maitlis, che realizza l’intervista, avrà il volto di Gillian Anderson (vista recentemente in Sex Education).

Nel cast di Scoop ci sono inoltre Charity Wakefield (che interpreta la figlia del principe Andrew, la principessa Beatrice), Romola Garai (nei panni di Esme Wren, editor di Newsnight) e Billie Piper (nei panni di Sam McAlister, la producer di Newsnight che si è assicurata l’intervista). Wren è tra l’altro l’autrice del libro Scoop, dal quale è tratto il film Netflix.

Completano il cast Amanda Redman (nei panni della mamma di McAlister), Connor Swindells (nei panni del fotografo Jae Donnelly) e Keeley Hawes (che interpreta Amanda Thirsk, ex segretaria personale del principe).

Di cosa parla il film Scoop

Un’intervista può cambiare una vita. Di certo ciò è vero se si parla dell’intervista di BBC al principe Andrew e il film Scoop si propone appunto di raccontare fatti e retroscena di quell’ora di televisione.

«Voglio portare il pubblico all’interno della eccezionale sequenza di eventi che hanno portato all’intervista con il principe Andrew – per raccontare una storia sulla ricerca di risposte, in un mondo di speculazioni e ricordi diversi», ha detto il regista Philip Martin a Netflix. «È un film sul potere, sui privilegi, sulle diverse prospettive e su come – sia nei palazzi scintillanti sia nelle redazioni – giudichiamo ciò che è vero».

La vera storia del film Scoop

Il principe Andrew, classe 1960, è il terzo figlio della Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Le accuse di violenza sessuale nei suoi confronti sono emerse nell’agosto 2019 durante un’udienza a New York sugli abusi compiuti da Jeffrey Epstein, amico del principe e morto suicida in carcere quell’estate.

Le accuse nei confronti del principe Andrew sono state mosse da Virginia Giuffre, che nel 2019 aveva 35 anni. La donna aveva dichiarato di essere stata obbligata da Epstein ad avere rapporti sessuali con lui e altri uomini tra il 1999 e il 2002 e aveva inoltre raccontato di avere avuto in tre occasioni rapporti sessuali obbligati con il principe Andrew, la prima volta quando aveva 17 anni.

La famiglia reale britannica aveva negato le accuse contro il principe e lo stesso ha fatto Andrew stesso durante l’intervista di BBC, sostenendo che la sera in cui sarebbe avvenuta la violenza contro Giuffre si trovava a casa dopo aver partecipato a una festa per bambini nel Surrey.

Quando esce il film Scoop

Il film Scoop arriva su Netflix il 5 aprile 2024.