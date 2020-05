Local SEO per azienda multisede: come ottenere il massimo

La presenza online è un qualcosa di ormai imprescindibile per tutte le aziende e le attività produttive, indipendentemente dalla loro dimensione o dal settore nel quale sono operative. Avere un sito web o un profilo sui social, però, potrebbe non essere abbastanza: affinché i clienti possano trovare la nostra attività in Rete è necessario curare ogni singolo dettaglio della nostra “presenza digitale”.

Il sito web e il profilo social sono infatti solamente due dei tanti “punti di contatto” grazie ai quali gli utenti possono trovarci online e diventare così nostri clienti.

La propria attività potrebbe essere già presente su una miriade di altri siti, directory e portali, con informazioni delle quali non si ha il controllo; gestire tutte le informazioni e i dati di contatto della propria azienda su tutto il web può essere un’operazione complessa: anche un semplice cambio di numero di telefono o l’aggiornamento degli orari di apertura può richiedere uno sforzo notevole.

Oltre ai due strumenti già citati, infatti, ci sono servizi di “localizzazione” che consentono di essere individuati in maniera più semplice sulle applicazioni di cartografia; c’è la possibilità di investire in pubblicità su web oppure sulla creazione di contenuti su portali di settore. Insomma, le occasioni per farsi trovare in Rete non mancano, ma bisogna essere in grado di saperne approfittare.

Per ottimizzare gli sforzi e massimizzare i risultati della propria presenza online, dunque, sarà necessario avere una strategia organica, che coinvolga un po’ tutti gli aspetti appena descritti. Un assunto ancora più vero nel caso in cui l’azienda che voglia promuoversi online ha più sedi dislocate nel territorio. In questo caso sarà necessario studiare al meglio la strategia da adottare in modo che gli utenti possano trovare il… negozio giusto nel luogo giusto.

Local SEO azienda multisede: cosa fare per garantire presenza online

Nel caso di aziende con più sedi distribuite in tutta Italia (come una catena di franchising, concessionari auto e moto, onoranze funebri, professionisti) è necessario adottare tecniche che consentano una corretta indicizzazione non solo della sede centrale, ma anche di quelle periferiche, indipendentemente da dove siano ubicate. Se un possibile cliente dovesse trovare la nostra attività, ma con il numero di telefono di una sede lontana centinaia di chilometri passerebbe al risultato successivo, quello di un nostro competitor. Inoltre, più sedi sul territorio si traducono in più informazioni da dover gestire e personalizzare in modo rapido ed efficace.

Ma come si fa local SEO per un’azienda multisede? La risposta (o, per meglio dire, le risposte) è semplice solamente in apparenza. Affinché i motori di ricerca non si “confondano” e finiscano con l’indicizzare in maniera errata le varie sedi periferiche è necessario indicare in maniera chiara su sito e profilo Facebook l’indirizzo, il numero di telefono e tutte le altre informazioni che possono essere d’aiuto nel localizzare tutte le varie sedi.

Garantire la correttezza, l’uniformità e l’aggiornamento dei dati della propria azienda su tutti i punti di contatto online è una pratica importante per migliorare il grado di fiducia verso le informazioni che pubblichiamo da parte dei motori di ricerca che scandagliano il web alla ricerca di fonti affidabili sulla nostra attività: anche la scheda Google My Business collegata alla propria attività può trarne beneficio in termini di evidenza e quindi di ranking; l’evidenza, nel mondo Google My Business, è la popolarità di un’azienda in termini di citazioni, recensioni, link, presenza nelle directory.

Discorso valido anche nel caso in cui si decida di fare pubblicità online. I vari sistemi di inserzioni pubblicitarie – Google Ads e Facebook Ads su tutti – consentono di scegliere di “geolocalizzare” le pubblicità, in modo che vengano mostrate a utenti di visualizzare solo banner e inserzioni di maggior interesse geografico. Ciò permetterà di raggiungere l’utenza desiderata ed evitare di sprecare denaro del budget pubblicitario.

Operazioni che, come è semplice intuire, non tutti sono in grado di portare avanti. Per ottenere dei risultati in termini di visite e conversioni da lettori a clienti è più che consigliabile, dunque, affidarsi a dei professionisti, che seguano l’azienda nella definizione della strategia e nella sua implementazione.

Scegliendo il piano “Multisede” di Italiaonline, ad esempio, si avranno a disposizione degli operatori dedicati che si occuperanno di curare la presenza online della propria azienda, partendo dalla partendo dall’inserimento su directory commerciali importanti anche dal punto di vista della local SEO, come Pagine Gialle e Virgilio e occupandosi poi di tutti gli altri possibili punti di contatto.

Aderendo al piano “Multisede”, gli esperti di IOL si occuperanno di individuare le keyword “local” più importanti, di assicurare la presenza nella sezione “local” di Google e di Facebook, di pubblicare dati e informazioni sulle directory geolocalizzate più importanti (come Tripadvisor, AroundMe, CK Map, Fliggy, Hotfrog o Google Maps, Waze e TomTom) e di creare contenuti compatibili con gli assistenti vocali più diffusi (Google Assistente e Alexa). Una soluzione unica, che aiuterà a migliorare la presenza online della propria azienda e allargare la platea dei possibili clienti.