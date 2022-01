LOL 2: svelati nuovi dettagli interessantissimi

Ieri è stato svelato da Prime Video il poster ufficiale della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, attesa a fine febbraio. Format, cast e data esatta di uscita del comedy show Amazon Original sono noti da tempo, ma nel poster appena pubblicato si scovano diversi dettagli interessanti e fino ad ora inediti.

Nelle sei puntate di LOL 2 vedremo Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni provare a resistere per sei ore consecutive senza ridere, ricorrendo però a gag, battute e scherzi per strappare almeno un sorriso agli altri partecipanti. L’obiettivo? Restare impassibili per tutto il tempo, evitando così l’eliminazione, e vincere il premio da 100mila euro, che sarà devoluto a un ente benefico a scelta. Il cast al completo è visibile sul poster ufficiale di LOL 2, insieme ai game master Fedez e Frank Matano e a Lillo, ospite speciale.

Cosa accadrà nelle puntate di LOL 2

Osservando con attenzione i concorrenti ritratti nel poster, non si può fare a meno di notare che molti di loro indossano o tengono in mano oggetti particolari. E, come sa bene chi ha visto la prima stagione di LOL, non sono certo lì per caso.

Ripensando alla prima edizione del comedy show, ciascuno ha il proprio momento preferito. Molti probabilmente rievocheranno il tubo sonoro usato da Frank Matano, altri il costume da dinosauro di Ciro, altri ancora il microfono impiegato da Elio per intonare un monotono e insistente “hey hey hey" o magari il suo quadro della Gioconda su misura. Tutti gadget che, dopo la messa in onda delle puntate, hanno letteralmente spopolato.

Ci saranno, nelle nuove puntate di LOL, altri gadget e tormentoni degni della prima edizione? Pare proprio di sì. Nel poster ufficiale Mago Forest ha in mano un mazzo di carte, una scelta decisamente in linea con il suo personaggio, mentre Maccio Capatonda indossa una benda nera sull’occhio a mo’ di pirata.

Dopo il successo di Posaman, sembra ci sarà ancora spazio per qualche improbabile supereroe, almeno a giudicare dagli oscuri mantelli indossati da Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli e dai braccialetti in stile Wonder Woman di Virginia Raffaele, ma anche dallo scudo (simile in modo sospetto al coperchio di un bidone della spazzatura, in realtà) impugnato da Maria di Biase.

Il tubo sonoro avrà un erede?

Volendo azzardare una scommessa, però, sarà forse la pistola ad acqua blu impugnata da Corrado Guzzanti a raccogliere l’eredità del memorabile tubo sonoro di Frank Matano, ovvero a rivelarsi un oggetto di scena dal potenziale comico insospettabilmente elevato.

Come abbiamo visto nella prima edizione di LOL, infatti, spesso, più che le performance comiche elaborate, nel contesto del comedy show sono state le trovate più demenziali ad abbattere le difese dei concorrenti (e di certo degli spettatori) suscitando più di una risata.

Quando escono le puntate di LOL 2

La seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori si potrà vedere solo su Prime Video. I primi quattro episodi saranno disponibili dal 24 febbraio, gli ultimi due dal 3 marzo.

