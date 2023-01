LOL 3, annunciati la data di uscita e l'ospite speciale

Anche la terza edizione di LOL: Chi ride è fuori, in arrivo fra alcune settimane in esclusiva su Prime Video, avrà un ospite speciale. Il compito della guest star nel comedy show consiste sostanzialmente nel "disturbare" i concorrenti in gara, cercando di strappare una risata che potrebbe costare loro un’ammonizione o un’eliminazione. Nella seconda edizione del programma il ruolo del disturbatore era spettato a Lillo, già concorrente della prima stagione. Chi riceverà in eredità il suo scettro, questa volta? E quando sarà possibile vedere i nuovi episodi di LOL in streaming?

Iscriviti a Prime Video per vedere LOL: Chi ride è fuori

Maccio Capatonda ospite speciale di LOL 3

Procediamo con ordine: la special guest della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori sarà Maccio Capatonda, già vincitore della seconda edizione del comedy show che, come la prima, è sempre disponibile su Prime Video. Sulla piattaforma di streaming è possibile recuperare anche LOL Xmas Special, lo speciale natalizio uscito a dicembre 2022. Come ha già fatto Lillo prima di lui, nel corso delle nuove puntate Maccio Capatonda interverrà in studio e interagirà con i concorrenti, ovvero Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Regista, attore, autore, scrittore e film maker, Maccio Capatonda – pseudonimo di Marcello Macchia – è famoso soprattutto per i suoi sketch a Mai dire… e per i suoi video comici pubblicati online. Al cinema ha esordito con il film Italiano Medio.

LOL 3: cosa si vince

Anche nella terza edizione di LOL è previsto un premio finale, pari a 100mila euro, da destinare a favore di un ente benefico scelto dal vincitore o dalla vincitrice. Ad aggiudicarselo sarà infatti il comico o la comica in grado di resistere per tutta la durata del gioco (sei ore) senza ridere né sorridere, ma cercando comunque di strappare agli altri partecipanti almeno una smorfia divertita. Per riuscirci vale (quasi) tutto: umorismo demenziale, imitazioni, stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro. Nella terza edizione Fedez vestirà ancora una volta i panni del giudice e del conduttore, affiancato per l’occasione dal co-host Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione e presente anche nel cast del recente speciale natalizio.

Quando esce LOL 3

La terza stagione del comedy show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios sarà composta da sei episodi in tutto, che usciranno in due tranche. La prima (ovvero le prime quattro puntate) sarà disponibile dal 9 marzo 2023 in esclusiva su Prime Video. La seconda (le ultime due puntate) sarà invece disponibile per la visione in streaming dal 16 marzo, sempre su Prime Video.

Iscriviti a Prime Video per vedere LOL: Chi ride è fuori