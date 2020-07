Lucifer 5, la novità più importante: chi è l'Arcangelo Michael

Il trailer ufficiale di Lucifer 5, oltre ad annunciare la data di uscita delle prime otto puntate (la stagione sarà divisa in due parti, con le restanti otto puntate che arriveranno più in là) fissata per il 21 agosto 2020, ha mostrato anche un’altra importante novità: l’arrivo di un nuovo personaggio. E non si tratta di un personaggio da poco, ma del fratello gemello di Lucifer: l’Arcangelo Michael.

Un colpo di scena che cambia molte cose e che avrà un impatto sulla trama della serie TV. Una scelta resa necessaria, però, per ravvivare una trama che avrebbe potuto appiattirsi troppo in vista della sesta e ultima stagione di Lucifer. L’arrivo del fratello gemello di Lucifer ha portato Tom Ellis a interpretare un doppio ruolo e a immedesimarsi nel buono e nel cattivo. Una sfida importante che l’attore ha superato alla grande, almeno stando alle dichiarazioni degli autori, molto soddisfatti delle capacità attoriali di Tom Ellis. Una sfida superata a pieni voti e che renderà ancora più imperdibile Lucifer 5.

Chi è l’Arcangelo Michael

Il trailer di Lucifer 5 ci mostra un nuovo personaggio, l’Arcangelo Michael che altro non è il fratello gemello di Lucifer. E come in ogni grande storia cinematografica, il fratello gemello non è certo arrivato per rendere più semplice la vita a Lucifer. La quinta stagione sarà una continua contrapposizione tra le due figure, entrambe interpretate dall’attore Tom Ellis.

Non si sa ancora come si svilupperà la trama della quinta stagione di Lucifer, ma la cosa certa è che l’Arcangelo Michael è pronto a sabotare tutti i piani del fratello gemello e a impossessarsi pian piano della sua vita.

Quando esce Lucifer 5

L’uscita della quinta stagione di Lucifer è stata già fissata: 21 agosto 2020. Verranno rilasciati otto nuovi episodi in vista dell’ultima stagione (la sesta) già annunciata e fissata per il 2021.

Come vedere Lucifer

Manca poco più di un mese all’uscita di Lucifer 5 e gli appassionati della serie TV possono sfruttare questi giorni per rivedere le prime quattro stagioni. Per farlo è necessario essere abbonati a Netflix e utilizzare uno dei dispositivi supportati. Dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma di streaming, è necessario cercare Lucifer e premere sul box che appare sullo schermo. Si aprirà la scheda dedicata alla serie TV e si potrà sceglier quale puntata vedere.