Lycamobile down, non si riesce a chiamare e a navigare: cosa succede

10 Marzo 2020 - Dalle 17:00 del 10 marzo i clienti Lycamobile non riescono né a chiamare né a navigare su internet. Appena si prova a effettuare una chiamata, la telefonata viene interrotta a causa di mancanza del segnale. Per il momento tutti i clienti LycaMobile sono isolati e non riescono a utilizzare la propria scheda SIM. LycaMobile è un operatore virtuale che si appoggia sulla rete Vodafone e il problema sembra risiedere proprio sulla rete dell’operatore telefonico.

Infatti, Lycamobile non è l’unica ad avere questi problemi. Leggendo le segnalazioni raccolte in rete, lo stesso disservizio lo stanno vivendo anche gli utenti di Rabona, Noitel e NTmobile, tre operatori virtuali lowcost che si appoggiano sulla rete Vodafone. ho.mobile, invece, non sembra soffrire dello stesso problema, così come i clienti Vodafone. Cosa sia successo e da cosa dipenda il problema per il momento non si sa, ma l’unica cosa certa è che i tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema al più presto.

Perché oggi non funziona Lycamobile

Mancanza di segnale, solo chiamate di emergenza e impossibilità di connessione alla rete dati. Da almeno un paio di ore gli utenti Lycamobile e di altri operatori virtuali che si appoggiano sulla rete Vodafone stanno riscontrando problematiche molto gravi. Su downdetector.it, sito che raccoglie le segnalazioni degli utenti quando non funziona un servizio o un’applicazione, sono centinaia i commenti degli utenti alla ricerca di una spiegazione. Spiegazione che al momento non c’è: l’unica cosa che si può fare è aspettare che il disservizio venga risolto e la rete ripristinata. Continueremo a seguire l’evolversi della situazione.

Aggiornamento ore 22:00. Continuano i problemi sulla rete Lycamobile.