I migliori dispositivi Amazon in offerta a San Valentino

San Valentino si sta avvicinando e arriva anche il momento di dover pensare a cosa regalare alla propria compagna o al proprio compagno. I fiori, la classica scatola di cioccolatini oppure una cravatta sono dei regali scontati e se si vuole provare con qualcosa di più originale una buona soluzione sono i dispositivi Amazon. In questi giorni sulla piattaforma di e-commerce sono state lanciate offerte molto interessanti sui prodotti Amazon, a patire dal lettore e-book Kindle fino ad arrivare all’amata Fire Tv Stick. Si tratta di promozioni piuttosto interessanti con sconti che arrivano fino al 42%

PRODOTTI AMAZON IN OFFERTA A SAN VALETINO

Ad esempio, un’ottima idea regalo per San Valentino è il Kindle, uno degli e-reader più affidabili e con l’offerta di e-book più ampia. In questi giorni il Kindle è anche in offerta con uno sconto piuttosto consistente, sia nella sua versione “normale" sia Paperwhite. Tra i prodotti Amazon si può scegliere anche tra cose un po’ più particolari, come ad esempio il nuovo Amazon Echo Show 15, l’ultima versione dello smart speaker con Alexa integrata. Insomma, se non sapete cosa regalare per San Valentino 2022 al proprio partner, ecco qualche buona idea regalo.

Kindle

Se il vostro partner ha la passione per i libri, una delle migliori idee regalo per San Valentino 2022 è il Kindle, il lettore e-book di Amazon tra i più utilizzati e venduti. I modelli tra cui scegliere sono diversi: c’è la versione base con schermo con luce integrata, oppure il modello Paperwhite che monta uno schermo migliore, più grande (6,8 pollici) e antiriflesso. Se il budget ve lo permette, c’è anche il Kindle Paperwhite Signature Edition con una memoria interna più grande (maggior spazio per i libri) e la ricarica wireless. In questi giorni tutti e tre i modelli di Kindle sono anche in offerta, con sconti di circa il 20%, il che li rende ancora più appetibili come regalo per la festa degli Innamorati. E c’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero.

Echo Show 15

Uno smart speaker non è un regalo molto romantico da fare per San Valentino, ma non tutti gli smart speaker sono uguali. L’Echo Show 15 è il nuovo dispositivo con Alexa integrato lanciato da Amazon e disponibile sul mercato dal 17 febbraio. Si tratta di uno smart speaker con schermo da 15,6" pensato per la vita familiare: si può appendere sulla parete della cucina o del salotto e diventa in poco tempo il fulcro centrale della casa. Oltre a integrare Alexa, permette di gestire tutti i dispositivi della smart home (termostato, telecamera di sicurezza, ecc.) e anche di vedere le proprie serie TV preferite su Amazon Prime Video. È presente anche una telecamera frontale per fare le videochiamate. Il prezzo è un po’ elevato (249,99€), ma può essere il regalo ideale per una coppia.

Tablet Fire 7

Un tablet è un’idea regalo originale e molto utile per la Festa degli Innamorati. Anche in questo caso Amazon mette a disposizione un suo modello. Stiamo parlando del Fire 7, che, come si può intuire dal nome, ha uno schermo da 7". Si tratta di un tablet lowcost, ideale per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo affidabile dove vedere i propri show preferiti in streaming o giocare alle tante app a disposizione. La memoria a disposizione è di 16GB e la batteria dura fino a 7 ore. Lo si può utilizzare anche per leggere libri sfruttando il servizio Prime Reading. È disponibile su Amazon a un prezzo di 69,99€.

Fire TV Stick

Potrà sembrare un regalo di San Valentino sui generis, ma è sicuramente uno dei più utili. Stiamo parlando della Fire TV Stick, la chiavetta di Amazon che trasforma il proprio televisore in uno smart TV. Collegandola alla porta HDMI del TV si accede a tanti contenuti esclusivi e a tutte le principali app di video streaming. Di modelli disponibili ce ne sono cinque, tutti con caratteristiche differenti. E in questi giorni sono anche in offerta a un prezzo imperdibile grazie a degli sconti che arrivano fino al 42%. Non sarà il regalo perfetto per la Festa degli Innamorati, ma sicuramente renderà felice la persona che lo riceverà.

