Cosa regalare a Natale con meno di 100€

Cosa regalare a Natale 2021 con un budget inferiore ai 100€? La risposta è molto semplice: tanti dispositivi smart per la casa, qualche cellulare, smartwatch, activity tracker. I dispositivi tecnologici sono oramai tra le idee regalo più gettonate quando si parla di Natale: sono facili da trovare e rendono felice chi li riceve. Come vi abbiamo già raccontato nell’articolo sui migliori regali di Natale a meno di 50€, Amazon è il luogo ideale per trovare il regalo perfetto.

La piattaforma di e-commerce ha aperto anche un negozio virtuale dedicato ai regali di Natale dove trovare facilmente quello che si sta cercando. E come già accaduto durante il Black Friday, molti oggetti sono in offerta con sconti che arrivano fino al 40%. Bisogna, però, essere veloci che le offerte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon Echo e Fire TV

Un’idea regalo lowcost e molto apprezzata sono i dispositivi smart di Amazon per la casa. Stiamo parlando dello smart speaker Amazon Echo (in tutte le sue diverse forme) e del Fire Tv (anche qui in vari modelli). Con un budget che arriva fino a 100€ possiamo regalare per Natale anche un Amazon Echo Show, lo smart speaker con schermo touch che permette anche di vedere le proprie serie TV preferite. Si può scegliere tra l’Amazon Echo Show 8 di prima generazione e l’Amazon Echo Show di seconda generazione disponibile in bundle con la telecamera di sicurezza Blink Mini. In alternativa a poco meno di 70 euro c’è anche l’Amazon Echo Dot 4 con orologio.

Echo Show 8

Echo Show 5 + Blink Mini Videocamera,

Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con orologio e Alexa - Bianco ghiaccio

Anche il Fire TV è una buona idea regalo per Natale 2022. A meno di 100€ si può optare anche per i due modelli top di gamma con il supporto alla risoluzione 4K. Ricordiamo che il Fire Tv è una chiavetta che si collega alla porta HDMI del televisore e permette di installare decine di app, tra cui Amazon Prime Video, Netflix, DAZN e Disney+. Il Fire TV 4K è disponibile a poco meno di 60€, mentre per la versione Max è necessario spendere un po’ di più (64,99€).

Fire TV Stick 4K

Kindle

Per chi ama leggere, uno dei migliori regali da fare a Natale è sicuramente il Kindle. E con meno di 100€ è disponibile l’ultimo modello del lettore e-book di Amazon che ha una luce frontale che permette di leggere anche in condizioni di scarsa luminosità e uno schermo leggermente migliore. La batteria, come sempre, dura settimane. Il prezzo è di 79,99€ ed è possibile pagarlo anche in 5 rate a tasso zero (16€ a rata).

Kindle

Per la spedizione veloce e gratuita è necessario avere l’abbonamento ad Amazon Prime, che permette anche l’accesso ad Amazon Prime Video (con la nuova serie The Ferragnez), l’accesso anticipato a offerte speciali, Amazon Prime Music e un abbonamento al mese a un canale Twitch. Dopo i primi 30 giorni di prova, l’abbonamento costa 36 euro all’anno ed è possibile interromperlo in ogni momento.

Nokia 6310

Trovare uno smartphone affidabile sotto i 100€ è sempre un’impresa, soprattutto se non ci sono offerte interessanti. Con meno di 100€, però, si può regalare a Natale un bel cellulare old style come ad esempio il Nokia 6310. L’azienda finlandese ha realizzato una versione aggiornata di uno dei suoi cellulari più iconici e costa poco più di 60€. E c’è anche Snake. Il regalo ideale per coloro che non amano gli smartphone e amano la classica tastiera fisica.

Nokia 6310

Activity tracker e smartwatch

Per gli appassionati del fitness ci sono pochi regali migliori di un activity tracker o di uno smartwatch. E con meno di 100€ ci sono molti modelli disponibili e tutti molto affidabili. Noi vi consigliamo il Fitbit Inspire 2 che costa poco più di 90 € (smart band), oppure lo smartwatch Amazfit GTS che in offerta può essere acquistato anche a meno di 70€ (controllate sempre se in pagina ci sono dei coupon sconto).

Fitbit Inspire 2

Amazfit GTS

Xiaomi Mi Wireless Outdoor

Un regalo curioso da fare a Natale è una videocamera di sicurezza. Questi dispositivi sono sempre più presenti nelle nostre abitazioni e ci aiutano a tenerle sotto controllo. Un buon modello lowcost a meno di 100€ è la Xiaomi Mi Wireless Outdoor, ideale per registrare cosa succede all’esterno dell’abitazione.

Xiaomi Mi Wireless Outdoor

Cuffie wireless

Delle cuffie wireless sono sempre un buon regalo per Natale. E noi vi proponiamo 3 modelli, con caratteristiche differenti, ma tutti con un prezzo inferiore ai 100€.

Sennheiser HD 350BT

Jabra Elite 45h

Philips Over Ear PH805BK/00

Accessori videogame

Quali miglior regalo di una tastiera da gaming, di un controller o di un paio di cuffie per un appassionato di videogiochi? E Amazon ci offre l’imbarazzo della scelta e molti sono anche in offerta nel negozio di Natale.

Fnatic REACT+

Razer Ornata V2

Sony PlayStation®5 – DualSense™ Wireless Controller ™ + NBA 2K22 Jumpstart Bundle

Buono regalo Amazon

Se nessuna delle proposte precedenti vi soddisfa, resta come ultima carta il classico e sempre amato buono Amazon. La somma da inserire la scegliete voi, da un minimo di 0,01€ fino a un massimo di 100€ (il budget a nostra disposizione).

Buono regalo Amazon