Se stai cercando un computer economico per svolgere attività di tipo multimediale, come la visione in streaming di serie TV, la navigazione in Internet o il giocare ai tuoi titoli preferiti, certamente avrai sentito parlare dei mini PC, dispositivi estremamente piccoli ed economici, ma molto potenti.

Qui di seguito andremo a fare una panoramica generale sulle loro caratteristiche ed i loro principali vantaggi, dandoti, inoltre, alcuni consigli per acquistare quelli più efficienti. Ti mostreremo, infine, una nostra selezione dei migliori modelli di mini PC attualmente in commercio.

Cosa sono i mini PC?

Il computer mini è, appunto, un computer desktop, ma di dimensioni ridotte rispetto al classico portatile. Ridotte non sono soltanto le proporzioni, lo sono anche i consumi energetici (non più di 8 watt di potenza rispetto ai PC classici che consumano fino a 100 W), e soprattutto i prezzi, a partire da meno di 100 euro.

Questi dispositivi sono progettati, come abbiamo accennato nell’introduzione, per svolgere attività di base. All’interno di essi viene installato Windows 10, così da rendere veloce l’avvio e poter utilizzare qualsiasi tipo di applicazione, software. Certamente, mancando di scheda grafica, non si potrà pensare di giocare sui mini PC con la stessa qualità dei computer desktop. Tuttavia, scegliendo quelli più performanti e dal buon rapporto qualità-prezzo, sarà possibile portarsi a casa un media center in grado di farti giocare sul televisore fluidamente.

Come scegliere i mini PC portatili più performanti

Sono talmente tanti i modelli in commercio che, per coloro che non si intendono di tecnologia, può risultare piuttosto complicata la scelta. Le varie tipologie di mini pc si differenziano, infatti, in base alle caratteristiche tecniche, tra cui quelle relative al processore, allo storage interno e ad altri dettagli come il numero di porte. Di conseguenza, i prezzi possono essere piuttosto differenti tra un modello e l’altro.

L’acquisto di un mini pc portatile che possa soddisfare le tue aspettative deve tener conto di queste caratteristiche.

Processore . La maggior parte dei processori dei mini PC monta versioni quali Intel Core i3, i5, i7. Quelli nelle versioni più crescenti offrono prestazioni migliori.

. La maggior parte dei processori dei mini PC monta versioni quali Intel Core i3, i5, i7. Quelli nelle versioni più crescenti offrono prestazioni migliori. Memoria . Scegliere un mini PC in base al taglio di memoria dipende dalle proprie esigenze. Tieni conto che è possibile aumentare la memoria con unità esterne.

. Scegliere un mini PC in base al taglio di memoria dipende dalle proprie esigenze. Tieni conto che è possibile aumentare la memoria con unità esterne. Connettività e porte. Ogni mini pc è dotato di uno o più ingressi output, così che possa collegarsi alla televisione ed ai monitor in generale. Quelli più moderni, sono dotati di USB di nuova generazione (3.0) e possono collegarsi via Bluetooth ai principali dispositivi.

I migliori mini PC con sistema operativo Windows 10

Qui di seguito abbiamo selezionato i migliori mini PC di quest’anno, i quali integrano le caratteristiche top che un dispositivo di questo genere dovrebbe possedere. Scopriamo insieme qui di seguito quali sono.

Mini pc Asus PN40-BC100MC

Dal peso di soli 700 grammi, questo mini PC della Asus presenta dimensioni compatte, così che possa essere trasportato con facilità da un angolo all’altro della casa o dell’ufficio. Tra le opzioni di connettività c’è l’USB 3.1 che consente una veloce trasmissione dei dati. Inoltre è presente la porta VGA/COM, la quale permette la connessione di dispositivi legacy. Per quanto riguarda i consumi, essi sono più bassi rispetto alla media nonostante le ultime novità in termini di riproduzione foto e video: sono presenti infatti alte risoluzioni, comprese la 4K e la UltraHD.

HP mini PC 260 G2

Tra i mini PC dell’HP più richiesti c’è certamente il 260 G2, un Set-Top-Box dal design elegante ed aggiornato rispetto alle versioni precedenti. Ecco qui di seguito le caratteristiche principali:

Windows 10 Pro 64;

Intel® Core™ i3-7130U 2,7 GHz;

4 GB di SDRAM;

SSD da 256 GB;

scheda grafica Intel® HD 620;

tastiera e mouse USB inclusi;

garanzia 1 anno ON-SITE.

Intel Nuc Kit nuc8i3beh

Tra i mini PC più venduti su Amazon, c’è l’Intel Nuc, dotato di un processore Inteli3 di ottava generazione a 3GHz. In particolare, la presenza della GPU Intel Iris Plus Graphics 655 e gli 8 Ram di memoria rendono questo dispositivo ideale per un utilizzo di tipo multimediale, ma anche da ufficio. Per aumentare la memoria interna è presente lo slot M.2, che si trova sotto il dispositivo. Basta svitare le 4 viti per trovare la collocazione dello slot. Risulta vincente anche in termini di compatibilità: è possibile installare Linux nelle sue recenti versioni.

Beelink M2 Mini Pc

Dotato di Windows 10 Home, questo mini PC è perfetto per utilizzo casalingo e consente di utilizzare senza problemi la suite di Office. LA CPU è composta dal processore Intel Celeron N3350 che lavora assieme alla scheda grafica Intel HD Graphics 500, così da permettere un’ottima esperienza di utilizzo. Tra le possibilità, c’è quella di poter connettere un display 4K o due schermi in FULL HD. Lo storage del dispositivo è sufficiente per qualsiasi utilizzo di tipo multimediale o di ufficio: la RAM è, infatti, di 4GB. La memoria eSata è, invece, di 64 GB: è possibile affiancarla ad un hard disk, data l’eventuale integrazione dei sistemi di archiviazione 2.5”.