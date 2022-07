LG DualUp: il monitor quadrato è arrivato in Italia

Dopo essere stato presentato negli Stati Uniti, al Ces 2022 lo scorso gennaio, debutta anche in Italia lo stranissimo monitor LG DualUp Ergo. Stranissimo perché, in pratica, è un doppio monitor, ma posizionato in verticale. Ciò significa che la superficie di lavoro viene ampliata più del doppio, ma non affiancando due pannelli orizzontale: LG DualUp è un unico grande display verticale di forma quasi quadrata.

Si tratta di un monitor progettato per chi deve avere aperte davanti a sé molte finestre: è perfetto, dunque, per i creativi che hanno a che fare con sessioni di lavoro mutitasking, ma anche per chi ha bisogno di una visuale diversa dal solito per avere un flusso di lavoro più naturale. Pensiamo a chi si occupa, ad esempio di video editing o di fotografia e che ha necessità di avere una timeline nella parte inferiore del monitor e, contemporaneamente, l’anteprima video in alto. Fino ad oggi questo set up è stato sempre ottenuto affiancando due monitor, mentre ora è possibile risparmiare denaro e spazio sulla scrivania, senza rinunciare all’elevata qualità di un monitor firmato LG.

LG DualUp Monitor: caratteristiche tecniche

LG DualUp ha una diagonale da 28 pollici ed un aspetto quasi quadrato con rapporto 16:18. Proprio in virtù di questa particolare configurazione, LG ha denominato la risoluzione del display "Square Double Quad HD" per i suoi 2560×2800 pixel. Nell’uso quotidiano è come avere due monitor 2,5K da 21 pollici posizionati in verticale uno sull’altro, senza sacrificare lo spazio dei bordi.

Grazie al sistema operativo Windows 11, poi, LG DualUp Monitor ha la funzionalità Snap Layout, per distribuire le finestre nelle varie zone dello schermo, e la funzione Snap Groups, per raggrupparle e accedervi senza cliccare singolarmente su di esse. Grazie al supporto Ergo molto particolare e funzionale, è possibile regolare altezza, inclinazione e rotazione del display.

Infine, per quanto riguarda la connettività sono disponibili una porta USB-C in grado di veicolare fino a 90W di potenza, due HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e un hub USB con una 2.0 in upstream e due 3.0 in downstream. Il monitor ha inoltre due piccoli altoparlanti integrati da 7 Watt ciascuno.

LG DualUp Ergo: disponibilità e prezzo

Il nuovo monitor LG DualUp Ergo è disponibile in esclusiva sul sito ufficiale di LG a un prezzo di listino di 799 euro. In occasione del lancio, però, LG sta proponendo un prezzo speciale di 499,99 euro a quanti acquisteranno il monitor DualUp Ergo nel mese di Luglio.