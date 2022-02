Moto Edge 30 Pro: il top di gamma Motorola 2022 sta arrivando in Italia

Novità in casa Motorola con le prime indiscrezioni sulla data di lancio del Moto Edge 30 Pro: il top di gamma della storica casa oggi di proprietà di Lenovo potrebbe arrivare presto in Italia e sul mercato globale. Lo spoiler arriva dal leaker Mukul Sharm che sebbene non indichi una data precisa, fa sapere che lo smartphone che si candida sul podio dei migliori smartphone da gaming di inizio 2022 potrebbe essere lanciato prima in India, probabilmente con un nome diverso e poi nel resto del mondo (dunque Europa e Italia incluse), con molte probabilità proprio a Febbraio 2022.

Il Moto Edge 30 Pro è stato già lanciato in Cina con il nome di Motorola Edge X30 e il primo tratto caratteristico è rappresentato dal cuore che batte al ritmo del chip Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Parliamo del primo smartphone al mondo a averlo, presente al momento sul solo mercato cinese e parliamo del più recente e del più potente dei chip che sarà tra i più usati per i top di gamma 2022. Da Sharm abbiamo anche appreso che saranno disponibili numerose opzioni di colore e che potrebbe avere un display OLED da 6,7 pollici. Se si confermasse il lancio, sarebbe un colpo eccezionale da parte di Motorola che potrebbe anticipare sul mercato italiano e europeo uno smartphone dalle caratteristiche eccezionali e che soddisferebbe i clienti più esigenti, battendo Xiaomi come è già accaduto in Cina. Infine, sembrerebbe che Motorola Edge X30 Pro possa avere un gemello ovvero una “Special Edition“.

Motorola Edge 30 Pro: caratteristiche tecniche

Veniamo alle caratteristiche tecniche che sono filtrate e dunque non ancora ufficiali ma che ci fanno già entusiasmare: abbiamo già accennato al chip Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm che dovrebbe essere presente in entrambe le edizioni. Ma sembra che il Moto Edge 30 Pro Special Edition si potrebbe differenziare dal gemello per avere un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 e per la fotocamera sotto lo schermo. Nella versione standard, invece, dovremmo trovare la classica fotocamere “punch hole“, cioè nel foro.

Entrambi montano un display OLED da 6,7 pollici e risoluzione FHD+ refresh rate di ben 144 Hz, HDR10+, gamma di colori DCI-P3 al 100% e nel caso della “Special Edition" uno scanner di impronte digitali sotto il display. La versione Standard avrebbe lo scanner delle impronte lateralmente nel pulsante di accensione del telefono.

Il comparto fotografico sembrerebbe particolarmente interessante grazie alla presenza di un sensore principale stabilizzato da 50 MP F/1.88, un ultra grandangolo da 50 MP F/2.2 e un sensore di profondità da 2 MP F/2.4. Sembra che nelle due versioni a fare la differenza debba essere proprio la fotocamera frontale per i selfie che, come dicevamo sopra, presenta un sensore da ben 60 MP, con apertura F2.2, ma nell’edizione speciale in configurazione UDC (Under Display Camera).

La batteria è di 5.000 mAh e supporto per la ricarica rapida fino a 68W un valore parecchio elevato e praticamente identica a quella del concorrente diretto Xiaomi 12.

Motorola Edge 30 Pro: quanto costerà

Non abbiamo ancora notizie ufficiali dei prezzi al di fuori della Cina. Si suppone debba essere lanciato prima in India e poi nel resto del Mondo, Europa e Italia incluse. Al momento, per certo sappiamo che il Moto Edge 30 Pro Special Edition in Cina per la versione 8/128 GB con fotocamera frontale tradizionale costa circa 550 euro al cambio attuale (3.999 yuan).

Sappiamo per certo però non potrebbe mai arrivare in Europa e in Italia al prezzo cinese, a causa della tassazione in primis e dei costi di trasporto poi.