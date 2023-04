Moto G Power 5G ufficiale: caratteristiche e prezzo

Motorola ha appena lanciato in USA il suo nuovo smartphone di fascia medio-bassa, il Moto G Power 5G, erede diretto del Moto G Power visto nel 2022. Proprio partendo dal modello dello scorso anno Motorola ha inserito all’interno di questo dispositivo tanti piccoli miglioramenti, a partire dal supporto alle connessioni 5G possibile grazie al chip MediaTek Dimensity 930, che sostituisce il precedente MediaTek Helio G37. Il nuovo chip, oltre a integrare il modem 5G, è più potente e consuma meno energia.

Come recita la dicitura "Power" nel nome, tra l’altro, il nuovo smartphone di Motorola unta moltissimo sulla batteria: il marchio di proprietà di Lenovo promette all’utenza una maggiore autonomia, grazie al lavoro di ottimizzazione fatto sui componenti e sul software. Si parla di un batteryphone, insomma, che andrà a posizionarsi in una fascia di mercato complicata, densa di concorrenti molto agguerriti.

Motorola Moto G Power 5G: caratteristiche tecniche

Il nuovo Motorola Moto G Power 5G ha un display LCD da 6,5 pollici, con risoluzione Full HD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Come già accennato, il processore di questo modello è un MediaTek Dimensity 930, con un solo taglio di memoria disponibile: 6 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 MP, uno di profondità da 2 MP e un sensore per le macro sempre da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 12 MP.

Il nuovo smartphone di Motorola è dotato di connessione 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, GLONASS e Galileo. C’è la presa per il jack da 3,5 millimetri, ma non c’è il chip per l’NFC.

La batteria, come detto, è uno dei punti di forza di Motorola Moto G Power 5G: ha una capacità da 5.000 mAh, con ricarica a 15W (ma il caricatore incluso nella confezione è da 10W). Trattandosi un batteryphone, l’azienda promette fino a 38 ore di autonomia con una singola ricarica, con utilizzo moderato.

Infine il dispositivo arriva sul mercato col sistema operativo Android 13, personalizzato con l’ormai nota interfaccia di Motorola MyUX, molto leggera, che certamente influisce positivamente sull’autonomia.

Motorola Moto G Power 5G: quanto costa

Sul sito ufficiale di Motorola il Moto G Power 5G è "Coming Soon": arriverà ufficialmente negli Stati Uniti a partire dal prossimo 19 aprile al prezzo consigliato di 299,99 dollari.

I colori disponibili, seppur non confermati dall’azienda, dovrebbero essere i classici nero e bianco. Ignota, al momento, l’intenzione di Motorola di portare o meno questo telefono anche su altri mercati, come quello europeo.