Moto G Stylus 2022, ecco le specifiche: manca poco al lancio

Fra rendering e indiscrezioni varie, sembra quasi arrivato il momento del debutto per Moto G Stylus nella nuova versione 2022. A fornire qualche timida conferma ci ha pensato il sito americano XDA-Developer, notoriamente molto affidabile, che ha anche pubblicato delle specifiche tecniche piuttosto dettagliate del dispositivo col pennino realizzato da Motorola.

Se il tutto venisse effettivamente ufficializzato, si tratterebbe a tutti gli effetti di uno smartphone economico dotato di caratteristiche modeste. Bisogna però capire se Motorola ne presenterà qualche variante – come peraltro è già avvenuto lo scorso anno – o se punterà unicamente su questo modello. La differenza rispetto a quanto avvenuto in passato sta nel fatto che Moto G Stylus 2022 dovrebbe arrivare con la connettività 5G, per cui non ci sarebbe bisogno di una seconda versione. Il dispositivo dovrebbe essere lanciato in Nord America ed Europa ma è ancora difficile fare ipotesi concrete sulla data.

Motorola Moto G Stylus 2022, com’è fatto

Moto G Stylus dovrebbe essere caratterizzato da un display IPS Full HD da 6,78 pollici con risoluzione 2460×1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. La configurazione dovrebbe essere punch-hole, con obiettivo da 16 megapixel situato nel foro in posizione centrale.

Per quanto riguarda l’hardware, a bordo potrebbe esserci il processore MediaTek Helio G85, accompagnato da unità di elaborazione grafica (GPU) Mali-G52. La memoria RAM di Moto G Stylus dovrebbe essere di 4 e 6 GB, mentre lo spazio di archiviazione di 128 GB, espandibile tramite microSD. Il tutto verrebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 10 Watt. Secondo la fonte, il sistema operativo sarebbe Android 11 e dovrebbe essere garantita la possibilità di effettuare l’aggiornamento ad Android 12.

La fotocamera principale dovrebbe essere composta da sensori di 50, 8 e 2 megapixel, primario Samsung ISOCELL S5KJN1, ultra grandangolare Samsung ISOCELL S5K4H7, e di profondità GalaxyCore GC02M1 rispettivamente.

Il sensore per lo sblocco tramite impronta sembra integrato nel tasto di accensione, mentre la penna stilo dovrebbe “nascondersi” nel telaio dello smartphone Motorola. Infine, dovrebbe esserci un singolo altoparlante, un ingresso jack da 3.5 millimetri e potrebbe mancare l’NFC per i pagamenti senza contatto, nonché il supporto dual SIM.

Moto G Stylus 2022, quando arriva e quanto costa

Lo scorso anno, Moto G Stylus 2021 fece il suo debutto proprio nel mese di gennaio, nei soli Stati Uniti, ad un prezzo di lancio di 399 dollari (pari, oggi, a circa 350 euro). E’ quindi probabile che Moto G Stylus 2022 venga lanciato nelle prossime settimane, se non addirittura nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Resta ancora da capire da quale mercato partirà Motorola.

Se quanto riportato trovasse conferma, si tratterebbe ancora una volta di uno smartphone economico col pennino, ovvero una valida alternativa al Samsung Galaxy Note e al prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra per chi non volesse spendere una fortuna e mantenere la possibilità di effettuare annotazioni sul display.