Motorola conferma: arriva un nuovo RAZR 2023 con schermo migliore

Chen Jin, il direttore generale della divisione mobile di Lenovo China, in un post pubblicato su Weibo ha confermato i rumor: sta arrivando un nuovo smartphone pieghevole Motorola Razr e avrà un display esterno "più ampio e con un’elevata frequenza di aggiornamento".

Secondo le indiscrezioni condivise sul web dal noto leaker Max Jambor il nuovo Motorola Razr 2023 (forse Motorola Razr Pro) dovrebbe arrivare sul mercato il 1° giugno. I rumor al riguardo sono molti e tutti si chiedono se, davvero, l’azienda sarà riuscita a realizzare un foldable in grado di diventare il concorrente diretto del Galaxy Z Flip 4 e del Galaxy Z Flip 5, in arrivo prossimamente, e dei vari Oppo Find N2 Flip, Huawei P50 Pocket, Vivo X Flip e tutti gli altri smartphone pieghevoli a conchiglia.

Motorola Razr 2023: il nuovo schermo

Chen Jin ha pubblicato un’immagine in cui si vede un quadrato con tracciata una diagonale, la cui dimensione è "3.X", portando tutti a immaginare che le dimensioni dello schermo esterno nuovo foldable siano intorno ai 3,5 pollici.

Se questa ipotesi verrà confermata, allora il Moto Razr 2023 avrà un display più grande di quello di Huawei P50 Pocket (1 pollice), Galaxy Z Flip 4 (1,9 pollici), Vivo X Flip (3 pollici), Oppo Find N2 Flip.

Con queste dimensioni l’utente potrebbe potenzialmente avere a disposizione molte più informazioni rispetto al passato, arrivando finanche a utilizzarlo praticamente come se fosse lo schermo principale. Soprattutto se, come anticipato dai leaker, Motorola fosse al lavoro su diverse applicazioni per sfruttare al meglio lo spazio.

Motorola Razr 2023: come sarà

Altre informazioni sul Motorola Razr 2023 arrivano dal portale online indiano MySmartPrice secondo il quale il display interno, sarà un P-OLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, con refresh rate a 144 Hz, probabilmente lo stesso già visto nel precedente modello.

Anche il processore dovrebbe essere lo stesso della serie 2022, uno Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancherebbero diverse configurazioni di memoria con 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di archiviazione. Non è chiaro se sarà possibile espandere la memoria tramite microSD, ma sul precedente modello non era un’opzione contemplata.

Nessuna informazione certa sulle fotocamere installate sul Motorola Razr 2023 ma i diversi leaker non escludono la stessa dotazione già vista in passato con un sensore principale da 50 MP, un grandangolo da 8 MP e una fotocamera frontale da 32 MP.

Infine, tra le indiscrezioni più controverse apparse sul web, quelle relative alla batteria. Sempre secondo MySmartPrice, la capacità sarà appena di 2.850 mAh, mentre Altre fonti sul web ne indicano una da 3.640 mAh. Niente di confermato ma in entrambi i casi non sarebbe una dotazione troppo allettante e arrivare a fine giornata con lo smartphone ancora acceso potrebbe essere davvero difficile.

Motorola Razr 2023: quanto costerà

Come già detto le notizie sul web confermano la data di lancio del dispositivo il prossimo 1° giugno a Madrid e sempre nello stesso giorno dovrebbe arrivare sul mercato anche un altro pieghevole dell’azienda: il più economico Motorola Razr Lite.

Non sono ovviamente ancora disponibili indicazioni sul prezzo, ma viste le molte affinità del Razr 2023 con il Razr 2022, non si può escludere che il nuovo modello arrivi sul mercato ad un prezzo simile a quello del precedente che aveva un prezzo di partenza di 1.199 euro per la versione 8/128 GB.