Moto edge 30 Neo, mai visto a questo prezzo: sconto shock

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Questo mese di giugno si chiude con il botto, e non stiamo esagerando. Da oggi, infatti, troviamo su Amazon in offerta il Motorola edge 30 Neo, uno smartphone che si posiziona in quella fascia di mercato ibrida tra i medio di gamma e i top di gamma. Una fascia in cui troviamo sempre più concorrenti e sempre più offerte. Acquistare un dispositivo top di gamma è diventato oramai molto complicato: i prezzi sono schizzati alle stelle e difficilmente si riesce a spendere meno di 600-700€. Fortunatamente nella fascia tra i 250 – 350 euro troviamo dispositivi molto interessanti che assicurano prestazioni eccellenti. Se poi li troviamo in offerta, ecco che si fanno dei veri affari.

Esattamente quello che accade oggi con il Moto edge 30 Neo, uno smartphone molto interessante e di cui vi abbiamo già parlato qualche settimana fa. La notizia di oggi è che il prezzo ha raggiunto un nuovo minimo storico che lo fa diventare di diritto uno dei telefoni più interessanti disponibili sul mercato. Il merito è dello sconto del 39% che permette di risparmiare ben 170€ e che fa scendere il prezzo fino alla soglia dei 250€. Un prezzo davvero super per un dispositivo con una scheda tecnica molto interessante: processore prestazionale, schermo super fluido e un comparto fotografico da top di gamma grazie al sensore principale da 64MP. Difficile chiedere di più a un telefono con questo prezzo.

Moto edge 30 Neo

Motorola edge 30 Neo: scheda tecnica e caratteristiche

Motorola in questi ultimi anni è tornata prepotentemente sul mercato degli smartphone e lo ha fatto grazie a smartphone che puntano su caratteristiche precise: un ottimo schermo, un sistema operativo Android con pochissime personalizzazioni e un prezzo molto spesso alla portata di tutti. E questo Moto edge 30 Neo ne è la dimostrazione, tanto da meritarsi il badge "Scelta Amazon" riservato solamente ai dispositivi che rispettano alcuni requisiti tecnici.

Vediamo la scheda tecnica dello smartphone partendo da uno dei punti forti: lo schermo. Il Moto edge 30 Neo è dotato di un display OLED da 6,28" (molto compatto grazie a contorni praticamente inesistenti) con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che rende l’esperienza di utilizzo super fluido. La luminosità è molto elevata e lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Presente anche la tecnologia Dolby Atmos per l’audio che assicura un sound perfetto in ogni situazione. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 695 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico. Motorola ha optato per una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da ben 64MP con stabilizzatore ottico dell’immagine che rende scatti e video perfetti anche in movimento o quando c’è pochissima luce. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP che permette anche di effettuare scatti macro. La fotocamera per i selfie è da ben 32MP: potrai scattare ritratti da caricare immediatamente sui propri profili social. Tra le modalità di scatto disponibili c’è anche quella dedicata agli scatti in notturna per foto sempre luminose.

La batteria da 4200mAh ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica TurboPower da 68W si ottiene il 100% di autonomia in meno di mezzora. Lo smartphone è anche idrorepellente e il sensore per le impronte digitali è posizionato sotto lo schermo.

Moto edge 30 Neo: prezzo, sconto e offerta su Amazon

Sconto esagerato per uno smartphone che assicura prestazioni elevatissime. Difficile trovare di meglio in questo momento su Amazon. Oggi troviamo il Moto edge 30 Neo a un prezzo di 263,42€ con uno sconto del 39% su Amazon. Come detto, il risparmio è di circa 170€ e si approfitta del minimo storico e di una delle migliori promo di tutto il web. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e per la spedizione bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore. Approfittatene subito, questo tipo di promo finiscono in fretta.

Moto edge 30 Neo