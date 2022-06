Motorola Edge 30 Ultra passa la certificazione: fotocamera da 200 MP e super ricarica

Dall’inizio dell’anno, le indiscrezioni sul prossimo top di gamma di Motorola si fanno insistenti. Il dispositivo, il cui nome in codice è Motorola Frontier, dovrebbe arrivare sul mercato come Motorola Edge 30 Ultra e vantare una fotocamera da 200 MP e una super ricarica ultra velce. La prima delle due caratteristiche, però, è quella che fa più impressione.

Infatti, l’atteso smartphone dell’azienda di Lenovo dovrebbe essere il primo ad approdare su mercato con un obiettivo da 200 MP, oltre ad avere sotto il cofano un processore di Qualcomm di ultimissima generazione e capace, sulla carta, di garantire prestazioni di altissimo livello. Il Motorola Edge 30 Ultra ha anche ottenuto la certificazione 3C (China Compulsory Certification, il marchio di sicurezza obbligatorio in Cina per i prodotti elettronici), dalla quale è possibile intuire qualche dettaglio tecnico e, soprattutto, che il dispositivo è pronto per il commercio. Dopo tanta attesa e moltissime indiscrezioni, dunque, ormai manca poco al lancio di Motorola Edge 30 Ultra: ecco tutto ciò che sappiamo su questo smartphone.

Motorola Edge 30 Ultra: come sarà

Motorola Edge 30 Ultra ha ottenuto la certificazione 3C (China Compulsory Certification ) ed è stato identificato con il numero di modello XT2241-1. Come al solito, trattandosi di una certificazione di sicurezza, nei documenti ci sono i dettagli sulla tecnologia di ricarica dei device, che in questo caso è molto veloce: 125W.

Il noto leaker cinese Digital Chat Station, definisce il Motorola Edge 30 Ultra come il nuovo top di gamma di Motorola e ha rivelato che avrà a bordo il telefono monterà il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, scelta praticamente scontata a dire il vero, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Sul fronte del fotografico, l’atteso telefono di Lenovo dovrebbe contare sul sensore da 200 MP ISOCELL HP1 di Samsung: ci aspettiamo, quindi, il flangship annoveri sul retro un comparto formato fotografico da 200 MP + 50 MP + 12 MP. Sul davanti, invece, dovrebbe vantare una selfie-camera da 60 MP.

Per quanto riguarda le altre specifiche, da rumor precedenti è emerso che il Motorola Edge 30 Ultra conterà su un pannello pOLED da 6,73 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Il sensore per le impronte digitali dovrebbe essere collocato sullo schermo, mentre la batteria dovrebbe essere da 4.500 mAh, con la già citata ricarica da 125 watt.

Il sistema operativo dovrebbe essere Android 12 con interfaccia proprietaria MyUX, visto che il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato a brevissimo, prima del lancio ufficiale di Android 13 stabile (previsto tra agosto e settembre).

Prezzo e disponibilità

Il Motorola Edge 30 Ultra dovrebbe essere lanciato ufficialmente a luglio o ad agosto in Cina, per poi approdare successivamente (si spera) su altri mercati. Per quanto riguarda il prezzo, Digital Chat Station parla di un telefono non particolarmente economico: sembra, infatti, che il device potrebbe costare in Cina circa 840 euro (al cambio attuale).