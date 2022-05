Motorola Frontier: il super cameraphone da 200 MP arriva a luglio

Se fino a qualche giorno si trattava solo di rumor, oggi possiamo affermare con certezza che l’atteso Motorola Frontier arriverà a luglio. L’azienda ha, infatti, confermato che il super cameraphone da 200 MP (altro dettaglio confermato direttamente dalla compagnia cinese) è quasi pronto per il lancio ufficiale. Lo smartphone è fra i più attesi dell’anno, anche perché dovrebbe essere uno dei primi con l’ultimo chip di Qualcomm.

Sebbene l’annuncio di Motorola non menzioni esplicitamente il nome ufficiale del telefono, la maggioranza degli addetti ai lavori è convinta che si tratti proprio del Frontier, ma nessuno può dire se la parola “Frontier" resterà nel nome commerciale definitivo. Ma come sarà questo smartphone? Oltre a contare su una una super fotocamera da 200 MP, il nuovo Frontier sarà un telefono con specifiche straordinarie, a partire dal chipset top di gamma di Qualcomm che alloggerà sotto il cofano. Ottime anche i tagli di memoria, oltre al supporto per la ricarica rapida (sia cablata che wireless) che garantiranno all’utente un caricamento molto veloce della batteria. Ovviamente, il costo del Motorola Frontier non sarà per nulla basso, essendo un telefono con caratteristiche mozzafiato.

Motorola Frontier: come sarà

Il prossimo top di gamma di Motorola dovrebbe contare su un display da 6,67 pollici di tipo OLED e risoluzione QHD. La frequenza di aggiornamento del pannello, invece, dovrebbe essere fino a 144 Hz.

Sotto il cofano del Motorola Frontier dovrebbe alloggiare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, accoppiato a 12 GB di RAM LPDDR5 e almeno 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Sul fronte fotocamere, il telefono avrà più di un asso nella manica: oltre al già citato sensore principale da 200 MP (ISOCELL HP1 di Samsung, quasi certamente), dovremmo trovare sul retro del device anche una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 12 MP. Sull’anteriore dovrebbe alloggiare, invece, una selfie-cam da 60 MP.

La batteria da 4.500 mAh dovrebbe assicurare al Frontier una buona autonomia, mentre il supporto per la ricarica cablata da 125 W dovrebbe permettere all’utente di caricare il device in poco tempo. Presente anche la tecnologia di ricarica wireless da 30 o 50 W.

Infine, per quanto riguarda il sistema operativo, il device conterà su Android 12.

Motorola Frontier: prezzo e disponibilità

Il nuovo Motorola Frontier (non sappiamo se il nome sarà quello definitivo) arriverà in Cina nel mese di luglio, ma ci aspettiamo che approdi sul resto dei mercati nei mesi successivi. Messa in conto la sostanziosa configurazione tecnica, il prezzo in Europa potrebbe toccare (e andare oltre) i 1.500 euro. Non ci resta che attendere altre note ufficiali per scoprire tutto ciò che ci riserva il prossimo flagship del colosso cinese.