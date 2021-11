Motorola Moto g100: col Black Friday è al minimo storico

Modello che viene, modello che va… in sconto: è quanto sta succedendo in queste ore allo smartphone Motorola Moto g100, fino a ieri al vertice della gamma Motorola insieme agli Edge, che è stato appena scavalcato da Moto g200, presentato meno di 24 ore fa. Vuoi per l’aggiornamento della gamma, vuoi per il Black Friday appena iniziato, Moto g100 da oggi costa molto, ma molto meno.

E si tratta di un’ottima notizia per chi è in cerca di un telefono Android ad alte prestazioni, visto che Moto g100 usa il processore Quantum Snapdragon 870, evoluzione dello Snapdragon 865 che l’anno scorso equipaggiava tutti i top di gamma. Risultato: il Moto g100 non sarà certo lo smartphone più potente oggi sul mercato, ma ha comunque potenza da vendere e, soprattutto, da oggi costa meno di 400 euro su Amazon. Ottimo prezzo, contando che si tratta persino di dispositivi venduti e spediti da Amazon, con tutte le garanzie del caso, e che grazie al Black Friday la finestra di restituzione del prodotto con reso gratuito è stata estesa fino al 31 gennaio 2022. Volere di più, per chiudere in bellezza il 2021, è decisamente troppo.

Motorola Moto g100: caratteristiche tecniche

Motorola Moto g100 è un telefono 5G di generose dimensioni, con schermo da ben 6,7 pollici IPS LCD con refresh a 90Hz, e densità di pixel di ben 409 punti per pollice. Il sensore per la lettura delle impronte non è sotto lo schermo, ma montato sul lato della scocca del telefono.

Al SoC Quantum Snapdragon 870 abbina 8 GB di RAM e 128 GB di veloce memoria UFS 3.1 (la più veloce in circolazione, al momento). Lo smartphone è dual SIM, ma lo slot per la seconda SIM può essere anche usato per incrementare la memoria di archiviazione.

Quattro le fotocamere posteriori: principale wide da 64 MP, ultrawide da 16 MP, sensore di profondità da 2 MP e sensore 3D TOF per l’effetto sfocato nei ritratti. Con questa configurazione è possibile anche girare video a 6K a 30 frame per secondo, o 4K a 60 frame per secondo (Full HD addirittura a 120 fps).

La fotocamera frontale è doppia: un sensore principale da 16 MP e un grandangolo da 8 MP, con possibilità di girare video selfie in Full HD fino a 30 frame per secondo.

Molto buona la batteria, da 5.000 mAh, discreta la ricarica, da 20 Watt al massimo.

Motorola Moto g100: l’offerta Black Friday

Quando è stato presentato, a fine marzo 2021, Motorola Moto g100 costava 599 euro e, all’epoca, era un buon prezzo per le caratteristiche tecniche del modello. Oggi, però, è sceso di prezzo in modo veramente importante e su Amazon si compra a molto meno.

Motorola Moto g100 adesso costa su Amazon 389 euro (-210 euro, -35%), venduto e spedito da Amazon, ed è probabile che non durerà molto: a questo prezzo va preso al volo.

Motorola moto g100 – Versione 8/128 GB