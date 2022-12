Motorola Moto G53 ufficiale: caratteristiche e prezzo

A poche ore dal lancio del top gi damma 2023 Motorola Moto X40, che in Italia vedremo col nome di Motorola Edge 30 Pro, il brand del gruppo Lenovo ha lanciato anche un telefono che sta esattamente all’altro capo della gamma Motorola: l’entry level low cost Motorola Moto G53. Un telefono economico, con caratteristiche tecniche di base, ma con connessione 5G. Un modello tutto da interpretare, perché è molto diverso dal suo predecessore.

Motorola Moto G53: caratteristiche tecniche

Motorola non ha reso noto il SoC del Motorola Moto G35 e si limita a indicare che si tratta di un chip octa-core abbinato a 4/8 GB di RAM e a 128 GB di storage, espandibile fino a 1 TB con scheda microSD. Rumor indicano, però, che il chip in questione potrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 480 del 2021, un chip con modem 5G.

Il display misura 6,5 pollici, ha una risoluzione di 1.600×720 pixel (HD+) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. E’ di tipo LCD, di conseguenza il lettore per le impronte digitali è stato collocato di lato.

Sul retro del telefono sono stati posizionati due sensori fotografici, il principale da 50 MP e una fotocamera da 2 MP macro. La fotocamera anteriore è da 8 MP e inserita in un foro centrale.

Le connessioni, oltre a Bluetooth e WiFi, includono l’NFC per i pagamenti contactless (con il POS) o per leggere i chip delle card elettroniche e l’utile jack da 3,5 mm per collegare le cuffie con filo. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica da 18W.

Motorola Moto G53: disponibilità e prezzi

Il Motorola Moto G53 nella versione 4/128 GB ha un prezzo di listino in Cina di 899 yuan, circa 121 euro mentre la versione del Motorola Moto 8/128 GB costa 1.099 yuan, circa 148 euro.

Non è stato reso noto se Moto G53 arriverà anche su altri mercati e a che prezzo. Il precedente modello Motorola Moto G52 è arrivato anche in Italia ma è un prodotto dalla scheda tecnica completamente diversa, per certi aspetti anche migliore, quindi un confronto di prezzo è poco utile.