Motorola prepara due nuovi pieghevoli

Sebbene Motorola non abbia ancora lanciato il suo Moto Razr 2022 sui mercati internazionali, la compagnia di Lenovo si starebbe preparando alla presentazione di due nuovi modelli di smartphone pieghevoli. L’indiscrezione viene da Evan Blass, un leaker di solito affidabile, che afferma che entrambi i dispositivi avranno il nome commerciale di Razr ed entrambi arriveranno l’anno prossimo.

Pieghevoli Motorola: gli ultimi rumor

I due nuovi foldable di Motorola dovrebbero essere annunciati nel 2023 (intorno al secondo trimestre) e sono contrassegnati, stando a quanto affermato da Evan Blass su Twitter, dai nomi in codice Juno e Venus. Si presume che uno dei due foldable avrà a il prossimo processore top di gamma di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Sull’altro modello, invece, Motorola potrebbe inserire un chipset di fascia media, come il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, che permetterebbe un prezzo più basso.

Di certo, per vedere dal vivo i nuovi pieghevoli dovremo aspettare del tempo, soprattutto perché l’ultimo Razr non è ancora ampiamente disponibile sui mercati.

Moto Razr 2022: caratteristiche e prezzo

Il pieghevole Motorola Razr 2022, presentato in Cina e in probabile arrivo in Europa, ha uno schermo interno OLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 144 Hz, e un piccolo schermo esterno da 2,7 pollici. Il sensore per le impronte digitali è posto lateralmente.

Il processore del Moto Razr 2022 è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, con 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di spazio di archiviazione interna.

Il comparto fotografico è formato un sensore principale da 50 MP con OIS e uno ultra-grandangolare da 13 MP; la fotocamera per i selfie e le videochiamate è da 32 MP. La batteria da 3.500 mAh ha la ricarica a 33 Watt, una potenza non elevatissima.

Motorola Moto Razr 2022 costa in Cina 5.999 yuan (al cambio attuale circa 850 euro) in versione da 8/128 GB.