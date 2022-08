Motorola Razr 2022 e X30 Pro arrivano il 2 agosto: come sono

Tra pochissime ore, il 2 agosto, tramite un evento online dalla Cina, potremo vedere non uno ma ben due nuovi top di gamma di Motorola: il nuovo Razr 2022 e il Moto X30 Pro, conosciuto anche come Edge 30 Ultra (nome in codice "Frontier"). Il primo è l’ultima versione dello smartphone pieghevole iconico di Motorola, il secondo è il tanto atteso telefono con fotocamera da 200 MP.

Verranno presentati insieme, come si intuiva dagli ultimi rumor ma come ha anche confermato la stessa Motorola sul suo profilo Weibo, dove è apparso un video di lancio dell’evento in cui appaiono entrambi i modelli, la data e l’ora: 2 agosto, ore 19:30 (in Cina). Si tratta di una notevole prova di forza per il produttore di smartphone, appartenente al gruppo cinese Lenovo, che in un colpo solo presenta un nuovo smartphone pieghevole (e sono in ben pochi a produrne uno) e il primo smartphone con fotocamera da 200 MP con sensore prodotto da Samsung (che non ha ancora lanciato un telefono da 200 MP). Insomma, Motorola vuole tornare nell’Olimpo dei produttori Android, come ha già dimostrato lanciando il primo telefono 2022 con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, cioè il Motorola Edge 30 Pro.

Motorola Razr 2022: come sarà

Motorola RAzr 2022 sarà un top di gamma a tutti gli effetti, con il chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, una batteria da 3.500 mAh (non molti, ma non pochi visto il formato) e un design più moderno rispetto a quello del modello attuale, grazie ad un "mento" meno pronunciato.

Sarà un display da 6,7 pollici, quando aperto, di tipo pOLED e con refresh rate di 120 Hz. Sarà accompagnato da un secondo schermo esterno, da 3 pollici, che servirà a svolgere molti compiti (come leggere le notifiche) senza dover per forza aprire il telefono. Le fotocamere posteriori saranno due, rispettivamente da 50 e 13 MP, mentre quella anteriore sarà da 32 MP.

Ci si attende un prezzo elevato, un po’ più alto rispetto a quello del modello attuale: 1.150-1.200 euro.

Motorola Edge 30 Ultra: come sarà

Motorola Edge 30 Ultra sarà un top di gamma classico, non pieghevole, con il meglio della tecnologia disponibile nella seconda metà del 2022. Si parte dal chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 accompagnato da una RAM fino a 16 GB e uno spazio di archiviazione fino a 512 GB.

Lo schermo sarà da 6,67 pollici, OLED e con refresh da 144 Hz. Le fotocamere saranno il punto forte, con una primaria da 200 MP, una grandangolare da 50 MP e uno zoom da 12 MP. Buona la batteria, che sarà da 4.500 mAh con ricarica a ben 125 watt.

Sconosciuto il prezzo di Motorola Edge 30 Ultra, ma ci si aspetta di vederlo in vendita a circa 1.000 euro.