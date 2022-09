Motorola sta per lanciare un nuovo medio: è Moto G72

Motorola è nota per i suoi smartphone economici e di fascia media che, nonostante il prezzo conveniente, si fanno notare per la buona qualità. A far parte di questa linea sarà tra non molto il Moto G72, che si distinguerà per uno schermo AMOLED e un buon modulo fotografico. Inoltre, molto capiente dovrebbe essere la batteria, a fronte (tuttavia) di un supporto per la ricarica piuttosto mediocre.

Stando al noto sito di comparazione prezzi Pricebaba, lo smartphone dovrebbe essere rilasciato entro settembre, mentre secondo l’ecommerce indiano Flipkart la data fissata è quella del 3 ottobre. Il Moto G72 (nella variante 4G) è recentemente apparso nel database di certificazione cinese FCC con il numero di modello XT2255, mentre la versione indiana del medio di gamma è conosciuta internamente con il nome in codice "Victoria22" e il numero di modello XT2255-2.

Moto G72: come sarà

Il telefono avrà probabilmente un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel, 20:9) e lettore delle impronte digitali ottico e posizionato sotto al pannello. Il Moto G72 verrà lanciato sul mercato in almeno tre opzioni di colore: blu, argento e grigio/nero.

Sebbene non sia emerso il nome del processore del device di Motorola, sappiamo che è un octa-core che sarà accoppiato a 4, 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione interno.

Per quanto riguarda la configurazione fotografica, sul posteriore lo smartphone dovrebbe ospitare ben tre obiettivi: un obiettivo principale "Ultra Pixel" da 108 MP, una lente ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera anteriore destinata ai selfie dovrebbe essere da 16 MP.

Il telefono dovrebbe arrivare con supporto sia le reti 4G che per quelle 5G: dipenderà dalla variante dello smartphone e da dove sarà commercializzato. Proprio per questo probabilmente il chip ancora non è noto: saranno diversi nelle due versioni dello stesso telefono.

In entrambe le versioni, però, il telefono avrà una batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata a 33 W. Il sistema operativo istallato sul prossimo medio di gamma di Motorola sarà Android 12 con interfaccia proprietaria My UX.

Moto G72: prezzo e disponibilità

Nell’attesa di vederlo arrivare sul mercato tra pochissimi giorni, possiamo già dire che il MotoG72 ha buone probabilità di approdare anche in Europa. Questo perché il Moto G72 sostituirà il Moto G71 5G, in vendita in Italia da alcuni mesi con un prezzo di listino di 339,90 euro. Il costo del G72, molto probabilmente, sarà simile o di poco superiore.