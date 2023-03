Mrs Maisel, quando esce la stagione 5

Petto in fuori e mento alto (la classica posa che la contraddistingue prima di ogni ingresso sul palco), sorridente, circondata da una folla di fotografi in visibilio. Appare così Midge Maisel nel brevissimo, primo trailer della quinta e ultima stagione dell’amata serie The Marvelous Mrs. Maisel, alias La fantastica signora Maisel, fra poco su Prime Video. Le avventure dell’aspirante e talentuosa comica Midge sono iniziate ormai sei anni fa e il capitolo conclusivo della storia sta per arrivare.

La fantastica signora Maisel 5: la trama

Gli spettatori hanno già visto Midge Maisel perdere l’occasione della sua vita, essere sbattuta fuori dal tour e farsi terra bruciata intorno. Ma l’hanno vista anche tenere duro per tutta la quarta stagione per ricostruire la sua carriera e la sua reputazione. Il finale di stagione è stato una vera e propria epifania: in mezzo a una tempesta di neve, folgorata dalla scritta su un cartellone del The Gordon Ford Show, Midge sembra più che mai determinata ad andare avanti e a lottare per la sua fama. Data la sua lingua affilata e lo humor brillante, certamente ha le carte in regola per farcela.

Ma sarà davvero così? E se sì, come e a quale prezzo? Gli spettatori lo scopriranno nella quinta e ultima stagione, nella quale, per quello che è dato sapere al momento, Midge si troverà più vicina che mai al successo che aveva sognato… salvo poi scoprire che "più vicina che mai" è ancora parecchio lontano. La creatrice Amy Sherman-Palladino e l’executive producer Daniel Palladino hanno spiegato che avevano già in mente le esatte scene finali della serie già dalla conclusione della quarta stagione.

Il cast della serie

Nel cast della quinta stagione tornano l’attrice premiata agli Emmy Rachel Brosnahan, che interpreta la protagonista Midge Maisel, e il quattro volte vincitore degli Emmy Tony Shalhoub. Ci sono inoltre Alex Borstein, vincitrice di tre Emmy Award, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, Reid Scott, Alfie Fuller e Jason Ralph. The Marvelous Mrs. Maisel è creata, scritta e diretta da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, che in passato hanno messo la firma anche su Una mamma per amica.

Quando esce La fantastica signora Maisel 5

The Marvelous Mrs. Maisel, le cui prime quattro stagioni sono disponibili su Prime Video, ha riscosso un grande successo: ha vinto 20 Primetime Emmy Award, sei Critics Choice Award, quattro Screen Actors Guild Award, tre Golden Globe Award e altri riconoscimenti.

L’uscita della quinta stagione metterà un punto a questa fortunata e apprezzata storia, con una conclusione che i fan sperano potrà essere all’altezza delle aspettative. La fantastica signora Maisel 5 esce il 14 aprile 2023 su Prime Video. Saranno disponibili da subito i primi tre episodi e poi usciranno nuovi episodi ogni settimana.

