Netflix: film e serie tv in arrivo a ottobre 2021

Ottobre è dietro l’angolo e Netflix metterà a disposizione nuovi titoli che soddisferanno le esigenze del suo ampio e variegato pubblico. Ogni mese il catalogo viene aggiornato con film e serie tv originali Netflix, ma non solo. Scopriamo che cosa che cosa ci aspetta e cosa inserire nella lista preferiti per il mese di ottobre.

Settembre è stato un mese importante per il catalogo della piattaforma Netflix: i fan di Lucifer hanno visto la stagione finale di serie, il gruppo delle tute rosse della casa di carta ci ha elettrizzato con il Volume I della quinta stagione e gli adolescenti di Sex Education hanno catturato l’attenzione dei loro fan con il terzo capitolo della serie. Questo mese ci attendono, tra gli altri titoli che saranno resi disponibili, la terza stagione di You e le storie dei fratelli Tyler, Kinsey e Bode che torneranno nei nuovi episodi della seconda stagione di Locke & Key 2. A ottobre rivedremo anche i ragazzi di Freeridge nella loro quarta stagione, l’ultima, di On my block.

Serie tv e documentari di ottobre su Netflix

Il mese di ottobre sarà un mese ricco di nuove serie tv sia originali che non che andranno ad arricchire il catalogo della piattaforma.

Ecco il calendario con le principali uscite di ottobre:

1 ottobre: arriva Maid con la storia di una giovane madre, in fuga da un rapporto violento, inizia a lavorare come domestica per mantenere la figlia

4 ottobre: tornano i ragazzi di On my block

6 ottobre: esce la prima stagione della miniserie di documentari Il lato oscuro dello sport

5 ottobre: arricchisce il catalogo la prima stagione di Remember you (serie non originale)

originale) 7 ottobre: arriva Il Codice da un miliardo di dollari

8 ottobre: sarà online House of Secrets una docuserie che esamina gli agghiaccianti omicidi di una famiglia di Delhi

10 ottobre: La magia di Anna Frank documentario

15 ottobre: torna la You con la terza stagione. Storia dello stalker e assassino che attende il suo primogenito Henry

22 ottobre: arriva la seconda stagione di Locke & Key

22 ottobre: sarà disponibile la quarta stagione di Dynasty, per gli nostalgici

29 ottobre: vedremo la prima stagione del Il tempo che ti do

I film in uscita a ottobre su Netflix

Anche per questo mese sarà una scelta difficile scegliere tra le nuove proposte dell’offerta di Netflix.

Ecco il calendario con i titoli di maggior rilievo: