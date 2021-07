Netflix: film e serie tv in arrivo ad agosto

Agosto si avvicina e Netflix e l’offerta della piattaforma si arricchisce di nuovi e interessanti titoli. La piattaforma di streaming anche per il prossimo mese ha trovato il modo per soddisfare i gusti di tutti e non lasciare nessuno deluso. Si spazia nelle serie tv originali passando per anime, documentari e film d’animazione.

Sono innumerevoli i titoli a cui Netflix ci affida la compagnia per il mese più torrido dell’anno e sono stati scelti in maniera perfetta. Si parte con i fuochi d’artificio domenica 1 agosto con C’era una volta a…Hollywood film scritto e diretto da Quentin Tarantino nel 2019 con un cast stellare: Leonardo diCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. Sempre domenica, ma per i più piccoli arriva la terza stagione di 44 Gatti o ancora Sotto coperta: Mediterraneo una mini serie in cui imparare a vivere a bordo di uno yacht gestendo un equipaggio disorganizzato con lo sfondo del Mediterraneo.

Film su Netflix ad agosto

Il mese è ricco di novità, ma se siete amanti dell’action movie Beckett con protagonista John David Washington già visto in Tenet di Nolan è un titolo da segnare. Pellicola d’azione in cui un turista americano è costretto dopo un tragico incidente in auto, che lo rende vittima di una cospirazione politica, a fuggire in Grecia per sopravvivere. Da semplice cittadino è diventato il bersaglio da eliminare.

Ecco il calendario completo dei film in arrivo ad agosto:

1 agosto: Nave fantasma; The Silicon Valley Revolution – How a few nerds changed the world

3 agosto: Shiny Flakes: teenager narcotrafficante

6 agosto: Vivo

9 agosto: Pitch Perfect 3

11 agosto: The Kissing Booth 3

13 agosto: Beckett

17 agosto: Al passo con i Kardashian

20 agosto: Sweet Girl, A casa dei Loud: il film

23 agosto: The Witcher: Nightmare of the Wolf

27 agosto: He’s All That



Serie tv, animazione e documentari su Netflix ad Agosto

Oltre ai film, Netflix mette a disposizione nel catalogo nuove serie tv, documentari e anime per tutte le stagioni d’età per intrattenere nelle calde serate di questo lungo agosto tutta la famiglia.

Ecco il calendario di serie, animazione e documentari per agosto: