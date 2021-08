Netflix: film e serie tv in arrivo a settembre

Il catalogo della piattaforma Netflix si rinnova e si arricchisce di nuovi e interessanti titoli di mese in mese, ma per questo settembre sono in arrivo finali di serie e film, vecchi e nuovi, che terranno gli abbonati attaccati allo schermo. Scopriamo assieme le new entry del catalogo di settembre che, ve lo diciamo sin da subito, sono moltissime e tutte interessanti.

Netflix è pronta a tenere alto l’umore dei suoi appassionati ospitando nuove stagioni serie tv di successo mondiale, tra le più attese il primo Volume della casa di carta 5, il terzo capitolo di Sex Education e l’ultima stagione del diavolo più amato di sempre: Lucifer. Sempre nel mese di settembre, se amate la suspense e la fantascienza Netflix mette a disposizione la seconda stagione di Into the night: un gruppo di passeggeri dovrà sopravvivere, in volo, a disastrosi eventi cosmici che distruggono la terra. In arrivo tra i film Worth con protagonista un avvocato alle prese di con i tragici eventi post 11 settembre e per gli appassionati dello sport, sarà disponibile Schumacher.

Serie tv in arrivo a settembre su Netflix

Finali di stagione e non solo ci attendono sulla piattaforma Netflix a settembre. Ecco il calendario con le principali uscite da segnare in agenda:

3 settembre: Volume I della quinta stagione della casa di carta 5 in cui Netflix ha investito in modo particolare con teaser e trailer spettacolari.

della quinta stagione della in cui Netflix ha investito in modo particolare con e spettacolari. 8 settembre: la seconda stagione di Into the night promette tensione e fantascienza

promette tensione e fantascienza 10 settembre: sesta e ultima stagione di Lucifer

15 settembre: Too Hot To Handle America Latina

17 settembre: arriva la terza stagione della serie teen drama più popolare Sex Education 3

più popolare 17 e 24 settembre: la prima stagione di Squid Game e di Midnight Mass con atmosfere misteriose e segreti promette d’incollarci allo schermo. Sempre il 24 esce la seconda stagione di Blood & Water

e di con atmosfere misteriose e segreti promette d’incollarci allo schermo. Sempre il 24 esce la seconda stagione di 30 settembre: esce Luna Park. Una serie tv originale Netflix italiana, ambientata a Roma negli anni ‘60

Film in arrivo a settembre su Netflix

I titoli in arrivo sono diversi e rispecchiano differenti generi cinematografici andando da film impegnati e seri e docufilm sportive passando per le commedie romantiche.

Ecco il calendario con le uscite di settembre:

2 settembre: After life of the party una commedia romantica carina



3 settembre: Arriva la suspense di Worth

8 settembre: Vinterviken

9 settembre: Blood Brother: Malcom X & Muhammad Al i un docu film che ha come protagonista l’amicizia tra il grande pugile e il difensore dei diritti umani.

i un docu film che ha come protagonista l’amicizia tra il grande pugile e il difensore dei diritti umani. 10 settembre: Prey il thriller che non poteva mancare

il thriller che non poteva mancare 15 settembre: per gli appassionati dello sport vedremo Schumacher , ma anche Nightbooks, Racconti di paura

, ma anche 22 settembre: Confessioni di una ragazza invisibile

29 settembre: Eravamo canzoni: commedia romantica Originale Netflix

Settembre è alle porte e sul catalogo Netflix abbiamo solo da scegliere.