Netflix: la funzione per gli indecisi è arrivata su Android

Netflix porta anche sui dispositivi Android una funzione che può rivoluzionare la fruizione dei contenuti video, specialmente per gli utenti più indecisi, quelli che passano ore a cercare qualcosa da vedere e, alla fine, guardano solo il catalogo. La nuova funzione si chiama “Riproduci qualcosa" e, in questo caso, il nome la descrive perfettamente.

Lanciata lo scorso mese di aprile, Riproduci qualcosa permette di trovare immediatamente dei contenuti da guardare, che si tratti di film, serie tv o spettacoli dalla vastissima libreria della piattaforma senza dover necessariamente scorrere manualmente l’intera lista dei titoli disponibili. Ora, ad alcuni mesi di distanza, l’azienda ha scelto di renderla disponibile pure sui device Android. Si chiude dunque il cerchio intorno all’interessante caratteristica che permetterà anche a questa corposa fetta di utenti di sfruttare completamente il potere dell’algoritmo di selezione di Netflix.

Riproduci qualcosa, come funziona

A partire da oggi, gli iscritti al servizio in abbonamento dotati di dispositivi Android potranno lasciarsi tentare dai suggerimenti della piattaforma creati ad hoc per loro. La piattaforma seleziona infatti una serie di proposte basata sul gradimento dell’utente, elaborati in base alle visualizzazioni precedenti e al gradimento (o meno) dimostrato per i vari contenuti.

Trovare il pulsante nell’interfaccia dell’app è piuttosto semplice, visto che è stato inserito sia nella schermata principale che nelle altre sezioni, in modo da averlo costantemente a portata di mano durante la navigazione. Si tratta di una trovata coinvolgente che consente così di uscire al di fuori della propria comfort zone, soprattutto per chi è più restio nel provare nuovi gusti in fatto di titoli cinematografici o televisivi o è solito trascorrere ore per selezionare il titolo giusto, senza poi raggiungere i risultati sperati.

Netflix, cosa manca?

Al conto finale, però, manca ancora un elemento in fatto di video per portare definitivamente sullo stesso livello iOS e Android. Stiamo parlando di Fast Laughs, una serie di clip dal taglio divertente in stile TikTok, ovvero senza soluzione di continuità, che si susseguono sullo schermo con spezzoni tratti da film, serie e stand-up comedy tratte sempre dal catalogo di Netflix.

La funzionalità, per il momento, è presente solo sull’Os di Google in alcune nazioni selezionate quali Stati Uniti, Canada e Australia, Regno Unito e Irlanda, oltre a un ulteriore manciata dalla quale è rimasta però fuori l’Italia. Di certo gli utenti di Android troveranno sicuramente consolazione con i videogiochi, grandi assenti dall’app per gli smartphone di Cupertino.