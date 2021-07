Su Netflix arriva la serie live action sui Pokemon: cosa sappiamo

La piattaforma streaming Netflix ha iniziato a sviluppare un nuova idea: una serie live action con protagonisti i Pokémon. Responsabile di questo nuovo progetto è Joe Henderson, lo showrunner della serie Lucifer, che sta coordinando una writers room proprio in queste ore per dar vita al nuovo prodotto degli amati Pokémon insieme ad attori in carne e ossa.

I Pokémon nascono nel 1996 come una serie di videogiochi ideati da Game Freak che hanno letteralmente spopolato nel mondo. I personaggi principali sono delle creature immaginarie. La Nintendo ha pubblicato tutte le serie di videogiochi di questi simpatici animaletti conteggiando, fino al 2017, più di 300 milioni di copie vendute. Peculiarità di questo videogioco è il raggruppamento in generazioni ognuna con caratteristiche e ambientazioni a sé stanti. Il prodotto Pokémon si è trasformato nel tempo: cartone animato, film, carte da gioco e anche un App per smartphone. Ora nei progetti della Netflix c’è quella di farla diventare una serie live action.

Live action Pokemon

Il progetto di Netflix è quello di generare una vera e propria serie live action dei Pokémon: far interagire le creaturine con attori veri e propri. Similare a quanto visto nel film Detective Pikachu del 2019. Tra l’altro il film, disponibile su Prime Video, non avrà un sequel malgrado i 430 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Qualche tempo fa il protagonista, Justice Smith, aveva proprio fatto sapere che i fan avrebbero fatto bene a perdere completamente le speranze di vedere un secondo film. Su Netflix sono presenti gran parte delle serie animate dedicate ai Pokémon; per questo pare proprio che la madre di questa live action sarà la grande N.

Cosa sappiamo della serie

Il progetto è ancora in cantiere, ma Netflix ci tiene a firmare questa produzione a breve. Joe Henderson, showrunner di Lucifer, già qualche tempo fa con questa serie fu capace di fare dello straordinario: cancellata dalla Fox la riprese in mano e proprio in queste settimana siamo in attesa dell’uscita della sesta stagione. Il sito Variety ha rivelato la notizia, ma il tutto è ancora molto embrionale, a tal punto che ancora non esiste un titolo o altri dettagli.

Le domande sono tante e in molti si iniziano a chiedersi se la serie potrà essere ambientata nel mondo del Detective Pikachu oppure avrà un formato più simile a quello dei cartoni animati. Aspettiamo gli aggiornamenti nelle prossime settimane.

Quello che sappiamo è che Netflix non è nuova a progetti simili, oltre a quello dei Pokemon, ricordiamo l’adattamento di grande successo avuto con The Witcher, ma anche due altri importanti progetti in corso di realizzazione come Assassin’s Creed e Resident Evil.