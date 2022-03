Night Sky: su Prime Video arriva una nuova serie drama

Il catalogo di Prime Video sta per arricchirsi con un vero gioiello: Night Sky, nuova serie Original intensa e drammatica che nel cast vanta la presenza dei due attori premi Oscar, Sissy Spacek e J.K. Simmons. La serie era precedentemente intitolata Lightyears, ma il nome attuale è quello definitivo.

L’uscita della serie, che sarà composta in tutto da otto episodi, è attesa con una certa trepidazione entro l’estate di quest’anno. Il progetto è firmato dalla Legendary Television (Carnival Row, Paper Girls), che lo ha co-prodotto insieme ad Amazon Studios. A occuparsi della scrittura della serie sono stati il co-produttore esecutivo Holden Miller e Daniel C. Connolly, showrunner ed executive producer insieme a Jimmy Miller, Sam Hansen e Philip Martin, vincitore dell’Emmy e del BAFTA. La trama della serie, pur caratterizzata da sfumature emozionanti e drammatiche, è di genere fantascientifico.

La trama: di cosa parla Night Sky

I protagonisti di Night Sky sono Irene e Franklin York, una coppia che scopre nel giardino di casa una misteriosa stanza interrata che, con modalità inspiegabili, conduce a un pianeta abbandonato e strano.

I due riescono a mantenere segreta questa scoperta per diversi anni, conducendo comunque un’esistenza tranquilla. Le cose cambiano radicalmente quando entra a far parte delle loro vite un enigmatico ragazzo. Improvvisamente la stanza segreta che credevano di conoscere così bene si rivela qualcosa di radicalmente diverso, che destabilizzerà completamente Irene e Franklin. Gli otto episodi raccontano la misteriosa e affascinante storia muovendosi avanti e indietro nel tempo… e anche nello spazio.

Il cast: chi recita in Night Sky

Il ruolo dei protagonisti è di Sissy Spacek e J.K. Simmons, che interpretano rispettivamente Irene e Franklin. I due attori di grande talento sono già conosciuti dal grande pubblico per molti altri lavori importanti: Spacek, ad esempio, per The Old Man and The Gun, In the Bedroom, Crimini del cuore, La ragazza di Nashville e Missing; Simmons invece per Being the Ricardos, Spider-Man: No Way Home, La guerra di domani, Whiplash, Law & Order e Goliath.

A vestire i panni del misterioso ragazzo, di nome Jude, è invece Chai Hansen, attore tailandese-australiano, classe 1989, noto tra le altre cose per The Newsreader e The New Legends of Monkey.

Stando a quando riportato dalla stampa statunitense nel 2021, nel cast dovrebbero rientrare anche Adam Bartley, Julieta Zylberberg (The Invisible Look), Rocío Hernández (La caída) e Kiah McKirnan (Mare of Easttown).

Quando esce Night Sky

Il debutto mondiale di Night Sky è atteso su Prime Video, in Italia e negli oltre 240 Paesi in cui è disponibile il servizio, il 20 maggio 2022. Gli otto episodi saranno rilasciati in un’unica soluzione.

