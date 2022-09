Nilox Doc Eco 3, prezzo crollato per il monopattino elettrico: sconto choc

Comodi e versatili, i monopattini elettrici sono sempre più utilizzati da lavoratori e studenti che devono raggiungere il luogo di lavoro o di studio. Gli ultimi modelli arrivati sul mercato coniugano leggerezza ed efficienza a performance di marcia decisamente interessanti.

Il Nilox Doc Eco 3, tra le offerte top di oggi su Amazon, porta tutte queste caratteristiche alle "estreme conseguenze". Basta leggere la scheda tecnica del monopattino elettrico del produttore italiano per rendersene conto: compatto, piccolo e leggero, il Doc Eco 3 è perfetto per i pendolari alla ricerca di un mezzo che può essere portato in giro con facilità. E grazie allo sconto choc oggi lo si paga meno della metà.

Nilox Doc Eco 3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Nilox Doc Eco 3 ridefinisce completamente il concetto di leggerezza e manegevolezza. Il nuovo telaio in alluminio pesa meno di 8 chilogrammi (7,9 chilogrammi a voler esser precisi) garantendo allo stesso tempo un’estrema resistenza e sicurezza. Merito anche delle ruote piene e delle sospensioni frontali, che permettono di percorrere anche le strade e i sentieri pù accidentati senza che si corra il rischio di cadere.

Il motore da 150 watt spinge il monopattino del produttore italiano a una velocità massima di 12 chilometri orari (mentre in "prima velocità" il Nilox Doc Eco 3 va a 6 chilometri orari), con un’autonomia di 10 chilometri con singola carica. Il display LCD alla base del manubrio permette di monitorare costantemente il livello di carica e scoprire così qual è l’autonomia residua. L’ideale per chi è alla ricerca di un mezzo per il last mile e raggiungere il luogo di lavoro senza difficoltà.

Il trasporto del monopattino elettrico è facilitato dall’innovativo sistema di chiusura e dalle manopole pieghevoli. Sarà così possibile ridurre al minimo le dimensioni del Nilox Doc Eco 3, così da poterlo portare agevolmente sia mentre ci si sposta a mano sia nel caso in cui si viaggia su mezzi di trasporto pubblici. Sui treni di ultima generazione, ad esempio, sarà possibile riporli negli appositi scompartimenti e metterli in carica senza dar fastidio agli altri passeggeri.

Nilox, il monopattino costa meno della metà: sconto mai visto prima

Grazie all’offerta di oggi su Amazon, il Nilox Doc Eo 3 non è mai stato così conveniente come oggi. Merito dello sconto del 56% sul listino che fa letteralmente crollare il prezzo: comprandolo oggi lo si paga solo 119,99 euro. Il risparmio è piuttosto considerevole: rispetto al prezzo consigliato dal produttore italiano costa ben 150 euro in meno.

Nilox Doc Eco 3, monopattino elettrico a doppia velocità, con ruote piene e ammortizzatori frontali