Svelate le caratteristiche del Nokia 2.4: atteso il lancio ufficiale

Le caratteristiche del Nokia 2.4 sono state rivelate dal sito GeekBench. Il telefono sarà equipaggiato con un processore MediaTek Helio P22, apportando nette migliorie in termini di prestazioni rispetto al modello Nokia 2.3 lanciato lo scorso dicembre da HMD Global.

Ora che le che caratteristiche del Nokia 2.4 sono state rilasciate sulla piattaforma di benchmarking, non è escluso che il lancio dello smartphone lowcost possa avvenire davvero a breve. Sulla data e sul possibile prezzo non ci sono ancora indiscrezioni in rete, ma intanto si parla delle caratteristiche decisamente migliorate grazie al processore, nonostante la RAM da 2GB. Intanto Nokia ha confermato che sta lavorando a un nuovo telefono equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 690, un device a 5G dal costo inferiore a quello del Nokia 8.3.

Nokia 2.4, le caratteristiche tecniche e il lancio ufficiale

Partiamo dal processore citato sul sito di benchmarking GeekBench: si tratta di un MediaTek MT6762V/VB, cioè il modello Helio P22. Un processore che segna per Nokia un incremento alle prestazioni, anche se la RAM sarà limitata a 2 GB. Le versioni di memoria interna invece potrebbero essere due: da 16 GB e da 32 GB, con la possibilità di espansione grazie all’uso di schede microSD. Lo schermo dovrebbe essere tra i 6 e i 6,5 pollici con una risoluzione FullHD.

Il comparto fotografico di certo non potrà essere da vero e proprio top di gamma. In mancanza di rumor e di notizie ufficiali, l’ipotesi più probabile è che nella parte posteriore siano presenti due o tre sensori fotografici (fotocamera principale, grandangolare e sensore per la profondità di campo). La batteria dovrebbe essere da 4000mAh, come il modello precedente.

Prezzo e data di uscita Nokia 2.4

Il Nokia 2.4 è apparso da poco sulla piattaforma di benchmarking, un segnale che solitamente precede di poco il lancio ufficiale, che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il prezzo, lo smartphone dovrebbe seguire la sua filosofia lowcost e costare meno di 150 euro.