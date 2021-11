Nokia 6310, il cellulare con batteria infinita in offerta a un prezzo mini

I classici non passano mai di moda: lo sa bene Nokia che negli ultimi anni ha rilanciato sul mercato alcuni dei suoi cellulari iconici, come il Nokia 3310, modificando leggermente il design e rendendoli moderni. Lo stesso ha fatto anche con il Nokia 6310, altro telefonino che ha spopolato agli inizi del nuovo millennio, e che ora dopo 20 anni torna sul mercato non tradendo le proprie origini. E per il Black Friday è anche in offerta su Amazon a soli 47,90€. Un’occasione da non sfarsi sfuggire.

Bisogna, però, mettere subito le cose in chiaro: il Nokia 6310 non ha nulla a che vedere con gli smartphone "moderni". Lo schermo non è touch, non è possibile installare applicazioni e non è presente né WhatsApp né Facebook. È in tutto e per tutto un cellulare old style, con una tastiera fisica, uno schermo di soli 2,8 pollici e con poche applicazioni già pre-installate. Non manca però Snake, il gioco che ha fatto la storia della telefonia nei primi anni del 2000. E come tutti i telefonini Nokia, anche questo 6310 ha una batteria a lunghissima durata. Ecco le caratteristiche.

Nokia 6310, le caratteristiche tecniche

Non bisogna avere delle aspettative troppo alte: il Nokia 6310 non ha una scheda tecnica in cui bisogna mettere in risalto la quantità di memoria RAM o il numero di fotocamere. Lo smartphone finlandese punta su tutt’altro: facilità di utilizzo, batteria con un’autonomia "quasi" infinita e giochi che hanno fatto la storia come Snake.

Il display è curvo e ha una diagonale di 2,8" e non è touch. La tastiera ha i tasti fisici che sono abbastanza grandi e adatti a persone con problemi alla vista. Inoltre, c’è anche l’opzione per ingrandire il carattere delle parole e altre funzioni pensate appositamente per l’accessibilità.

Per quanto riguarda le app troviamo Snake, il gioco che ha fatto la storia, aggiornato con una grafica più piacevole e moderna. C’è anche un’altra app che oramai si trova a fatica sugli smartphone: la Radio FM. Infine, come ogni buon Nokia che si rispetti, la batteria ha un’autonomia davvero importante: in stand by può superare le due settimane senza nessun problema, con un utilizzo normale lo si può ricaricare ogni 5-6 giorni.

Nokia 6310 in offerta al Black Friday: prezzo e sconto

A meno di 50 euro difficilmente si riesce ad acquistare uno smartphone, nemmeno un entry-level con una scheda tecnica scadente. Il Nokia 6310 è un cellulare con un prezzo super concorrenziale e pensato per tutte quelle persone che non vogliono uno smartphone, ma sono alla ricerca di un dispositivo che garantisca le funzioni essenziali: fare le chiamate. Il telefonino finlandese è in offerta per il Black Friday su Amazon a un prezzo di 47,90€, il 20% in meno rispetto al prezzo di lancio. È disponibile in due diverse colorazioni. Se foste alla ricerca di un regalo di Natale per i vostri genitori, il Nokia 6310 potrebbe fare al caso vostro.

Nokia 6310 – Verde

Nokia 6310 – Nero

