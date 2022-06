Nokia G11 Plus ufficiale: è un low cost con fotocamera 50 MP

Per chi ama gli smartphone low-cost, arriva il nuovo modello di casa HMD Global. L’azienda ha infatti ufficializzato il suo Nokia G11 Plus, nuova variante del Nokia G11 presentato alcuni mesi fa e presente sul mercato italiano, cosa che ci lascia ben sperare sull’arrivo anche in Italia di questo telefono che punta molto su un prezzo basso, una buona fotocamera e una durata della batteria straordinaria.

Il Nokia G11 Plus, infatti, conta come G11, sul sistema Super Battery Saver, che permette di allungare la vita della batteria, e grazie ad un consumo molto basso del processore promette addirittura 3 giorni di autonomia. Per il resto, invece, Nokia G11 Plus presenta delle caratteristiche che lo fanno rientrare negli smartphone di fascia bassa, a partire dal processore targato Unisoc. Il modulo fotografico presenta due fotocamere, un flash Led e, per fortuna, fa a meno della solita e inutile terza fotocamera dei dispositivi di fascia media e bassa. I colori disponibili per il telefono sono due e due sono anche gli anni di aggiornamenti Android promessi dalla azienda.

Nokia G11 Plus: com’è

Il nuovo smartphone di HMD Global presenta uno schermo HD+ da 6,51" HD+ con refresh rate fino a 90Hz. A bordo del Nokia G11 Plus troviamo il processore octa-core Unisoc T606 (12 nm), accoppiato a 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione integrato ed espandibile fino a 512 GB tramite una scheda microSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo presenta sul display un sensore da 8 MP e sul retro un’obiettivo principale da 50 MP alloggiato all’interno di un’isola rettangolare e associata un sensore ausiliario da 2 MP e a un flash LED. Il pannello posteriore, con finitura texturizzata, ospita lo scanner di impronte digitali per il riconoscimento biometrico.

Per quanto riguarda la batteria: l’azienda assicura che il suo nuovo low-cost garantisce un’autonomia di 3 giorni e, seppur non menzioni esplicitamente la capacità della cella, dato che quella del Nokia G11 standard è da 5.050 mAh, il modello Plus è probabilmente alimentato da una batteria dalle dimensioni simili. Come identica dovrebbe essere la potenza di ricarica: 10 Watt.

Inoltre, Nokia assicura che il device godrà di due anni di aggiornamenti del sistema operativo Android (la società non ha rivelato quale versione ha a bordo attualmente il G11 Plus, ma dovrebbe essere Android 12) e tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili.

Infine, il Nokia G11 Plus è dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm, di una porta USB-C e sarà disponibile in due opzioni di colore: Lake Blue e Charcoal Grey.

Prezzo e disponibilità

Sebbene il prezzo e la disponibilità del Nokia G11 Plus siano ancora sconosciuti, di certo HMD Global provvederà a breve. Nel frattempo, vale la pena ricordare che il Nokia G11 è attualmente in offerta sul sito ufficiale dell’azienda a 169 euro. Anche il "Plus" dovrebbe avere un prezzo simile.