Nokia T10 è il nuovo tablet Android low cost

Oltre ai tre nuovi telefoni low cost Nokia 5710 XpressAudio, Nokia 8210 4G e Nokia 2660 Flip, il brand del gruppo cinese HMD Global ha tolto il velo ad un nuovo tablet, anch’esso altrettanto economico: è il Nokia T10 e, a differenza di quanto si potrebbe pensare dal nome, ha un display da 8 e non da 10 pollici.

Stiamo parlando di un device molto essenziale, con una scheda tecnica veramente al minimo per tenere il prezzo molto basso. Per un uso domestico di base, dalle classiche app di posta e dei social alla visione di qualche contenuto in streaming, questo tablet di Nokia andrà comunque bene e, a ragionarci neanche troppo a lungo, la gran parte delle volte i tablet si usano proprio per questo tipo di attività. Non è quindi da escludere che, se questo dispositivo arriverà presto anche in Italia, avrà una sua nicchia di pubblico, neanche tanto piccola. Stiamo parlando, infatti, di un prodotto con specifiche tecniche non così lontane da un altro low cost famoso: Samsung Galaxy Tab A8.

Nokia T10: caratteristiche tecniche

Nokia T10 è dotato di un processore Unisoc T606 a 1,6 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione per app e contenuti. Lo schermo, di tipo LCD, ha una risoluzione HD+ e una dimensione di 8 pollici. Due le fotocamere: la posteriore, da 8 MP e l’anteriore, da 2 MP.

Buona la capacità della batteria: 5.250 mAh, con ricarica lenta a 10 Watt. L’Unisoc T606 non ha grossi consumi e la memoria è poca, quindi non c’è da aspettarsi che il Nokia T10 consumi molto. La ricarica, in ogni caso, avviene tramite porta USB-C.

Nokia T10: quando arriva e quanto costa

Nokia T10 arriverà ad agosto in Italia, in due versioni: una solo Wi-Fi e una anche con slot per la SIM 4G LTE. Il tablet peserà 375 grammi e sarà venduto con Android 12 preinstallato e 3 anni di supporto garantito, ad un prezzo di partenza di 159 euro.