Nothing Phone (2) arriva in estate: è ufficiale

Nothing Phone (2) è pronto per debuttare in estate. Lo ha reso noto la stessa azienda fondata e diretta da Carl Pei, che ha pubblicato uno scorcio di immagine dello smartphone, precisamente l’angolo destro superiore che lascia intravedere alcune delle caratteristiche tecniche.

Intravedere appunto, perché di fatto poco o nulla sappiamo di questo nuovo dispositivo, tranne che certamente nei prossimi mesi ne sentiremo parlare sempre più spesso. Carl Pei qualche mese fa ha detto che la sua azienda ha pensato di progettare un prodotto che possa competere con i modelli dei top brand del mercato Android, come Samsung e Google. Quindi Nothing Phone (2) alzerà l’asticella, puntando al segmento premium.

Nothing Phone (2): come sarà

Il processore scelto per il Nothing Phone (2) è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Ottimo chip, ma non l’ultimo a disposizione. Questa notizia è arrivata un paio di mesi fa grazie allo spoiler su Linkedin fatto per errore da un dipendente dell’azienda. Annuncio poi rimosso dalla pagina, ma durato il tempo necessario a diffondersi rapidamente.

Il dettaglio proposto nell’immagine ufficiale ci dice che il nuovo smartphone sarà bianco (anche se probabilmente ci sarà anche una versione nera) esattamente come il precedente Phone (1).

Dalla foto si intravedono anche alcuni led posteriori, tra cui quello rosso già presente nel precedente modello e che, in quello nuovo, passa dalla forma rotonda alla forma a pillola. Confermato, dunque, il sistema "Glyph" che trasforma le notifiche delle app in messaggi visivi grazie ai led posteriori.

Sulla sinistra dell’immagine condivisa da Nothing, infine, compare un elemento simile ad uno switch, di cui si ignorano le funzioni e che potrebbe anche essere qualcosa di diverso o un semplice elemento di design..

Non sono ancora state rivelate, invece, informazioni sulla parte anteriore del nuovo Nothing Phone (2): che tipo di schermo avrà, con che diagonale, risoluzione, frequenza di aggiornamento e luminosità massima.

Sconosciuto anche il comparto fotografico, che sul Nothing Phone (1) aveva una configurazione molto particolare e apprezzabile, con solo due sensori ma "veri" e realmente utili: un Sony IMX766 da 50 MP e un Samsung JN1 da 50 MP grandangolare. Anche se Nothing dovesse decidere di lasciare questa configurazione, molto probabilmente sarebbe una scelta gradita dagli utenti.

Infine, mancano all’appello anche altre informazioni su batteria, potenza di ricarica ed eventuale presenza della ricarica wireless. Anche in questo caso è probabilme che Nothing confermi quanto già visto sul precedente modello, che aveva la ricarica wireless con un grande magnete posteriore a vista che costituiva una parte importante del design del telefono.

Nothing Phone (2): quando arriva

Il Nothing Phone (2) sarà presentato e messo in vendita in estate, quindi in un periodo che va da fine giugno a fine settembre. Potebbe dunque volerci ancora un bel po’ per vedere il Nothing Phone (2) dal vivo, forse troppo per permettere ad un telefono con Snapdragon 8+ Gen 1 di avere successo sul mercato anche considerato che il prezzo non sarà basso: il precedente modello costa 529 euro, ma è un medio gamma con Snapdragon 778G+ che è un chip ben più economico dell’8+ Gen 1.