Microsoft ha annunciato, e rilasciato, la nuova versione di Windows 10. La nuova versione, dedicata agli iscritti al programma di beta testing Windows Insider, porta con sé alcune utili modifiche, finalizzate a migliorare l’esperienza dell’utente, che a breve troveranno spazio nella release stabile del sistema operativo.

Il pacchetto rilasciato da Microsoft è il Windows Feature Experience Pack 120.2212.2020.0 ed è dedicato a tutti quegli utenti più esperti, o comunque con una maggiore dimestichezza nell’utilizzo del sistema operativo, costantemente impegnati nei test che seguono le modifiche apportate all’ultima versione di Windows in esercizio. Dapprima disponibile solo per gli sviluppatori, Windows Insider ha consentito di coinvolgere ancora di più il pubblico di Microsoft, rendendolo in tal modo parte attiva di un processo di test che mette sì alla prova le nuove funzionalità, ma che permette anche di ricevere un riscontro diretto sulla soddisfazione degli utenti quasi in tempo reale.

Aggiornamento Windows 10, tutte le novità

Le novità introdotte dall’ultima release riguardano una particolare feature, ovvero quella relativa alla cattura dell’immagine dello schermo. Come dichiarato con un post nel blog del programma, Microsoft è attualmente impegnata in un aggiornamento funzionale mirato al miglioramento della funzionalità, in particolare con le app che spesso accedono agli appunti.

Con l’occasione, Microsoft ha anche provveduto a rimuovere uno specifico aspetto del cattura schermo, ovvero la possibilità di copiare e incollare uno screenshot direttamente all’interno di una cartella presente in Esplora File. Infatti, attraverso le segnalazione degli utenti di Windows Insider, Microsoft è riuscita a individuare un comportamento errato legato proprio a questa azione.

Per il momento, dunque, gli utenti dovranno rinunciare a effettuare tale operazione sebbene il team di sviluppo abbia confermato di aver preso in carico il problema e stia provvedendo a risolverlo al fine di poter integrare nuovamente la funzionalità in futuro.

Aggiornamento Windows 10, come scaricarlo

Per accedere alle release di Windows Insider è necessario effettuare l’iscrizione al programma. Farlo è semplice: è sufficiente entrare nelle impostazioni di Windows, accedere alla voce Aggiornamento e sicurezza e, successivamente, a Programma Windows Insider. La procedura, molto rapida e gratuita, richiede un account Microsoft e consente di scegliere di quale canale di rilascio si vuole far parte.

Una volta completata l’iscrizione è possibile scaricare i pacchetti, rilasciati come aggiornamenti cumulativi, attraverso il normale Windows Update presente in Aggiornamento e sicurezza (seguendo lo stesso percorso utilizzato per effettuare l’iscrizione). All’interno della finestra, si può procedere con la verifica della presenza di nuove release. Per accedere a questo pacchetto specifico, dedicato al Canale Beta, è necessario aver precedentemente installato la build 20H2 19042.662 o una versione più aggiornata.