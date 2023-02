Nuove cuffie Philips Fidelio L4 e T2: come sono fatte

Philips, dopo aver presentato la sua nuova gamma di Smart TV OLED e MiniLED, ha anche rinnovato la gamma di cuffie e cuffiette, presentano le nuove Philips Fidelio L4 ove-ear a padiglione e le nuove Philips Fidelio T2 in-ear. Entrambe hanno la riduzione attiva del rumore, la connessione bluetooth e sono compatibili con i principali formati audio ad alta qualità. Al momento Philips non ha ancora reso noto il calendario di uscita delle cuffie sui vari mercati, né il listino prezzi ufficiale.

Philips Fidelio L4: caratteristiche tecniche

Le cuffie over-ear Philips L4 hanno ognuna un driver da 40 millimetri, con rivestimento in grafene per aggiungere rigidità e per ottenere minore distorsione e un suono più pulito dai medi agli alti. La cancellazione attiva del rumore (ANC) è disponibile ed è anche molto evoluta, grazie ai quattro microfoni utilizzati.

Presenti i controlli touch, che si attivano con azioni di scorrimento, tocco e pressione, ma si possono anche usare i controlli vocali con Google Assistant.

Grazie alla connessione Bluetooth 5.3 LE, alla compatibilità con i codec LC3 e LDAC e alla possibilità di riprodurre formati Hi-Res Audio, il suono è di altissima qualità.

Oltre che tramite il Bluetooth, comunque, le cuffie possono essere collegate via cavo sia con il mini-jack da 3,5 mm in dotazione che tramite USB-C. Nel secondo caso viene ricaricata anche la batteria, che ha un’autonomia dichiarata di 50 ore (40 ore con ANC attivato): con una ricarica rapida di 15 minuti si guadagnano ben cinque ore di riproduzione.

Philips Fidelio T2: caratteristiche tecniche

Gli auricolari in-ear Philips Fidelio T2 hanno ognuno un driver dinamico da 9,2 mm rivestito in grafene. Ogni cuffietta ha tre microfoni: uno per l’ANC, uno per la voce e uno con tecnologia a conduzione ossea che riduce il rumore del vento.

Anche in questo caso la connessione è Bluetooth 5.3 LE e c’è la piena compatibilità con l’Hi-Res Audio e i codec LC3 e LDAC, per garantire la riproduzione di musica con la massima qualità.

Utilissima la funzione Google Fast Pair, per connettere le cuffiette in modo immediato, anche a due dispositivi. e passare dall’uno all’altro senza dover cambiare le impostazioni.

La batteria assicura un’autonomia con ANC attivo di 9 ore, o 27 ore con la custodia di ricarica. L’autonomia sale a 10/30 ore con ANC disattivato. Una ricarica completa richiede due ore, mentre un’ora di riproduzione supplementare è disponibile dopo soli cinque minuti di ricarica.

Gli auricolari sono inoltre resistenti agli spruzzi d’acqua con un grado di protezione IPX4, utile per l’uso all’aperto.