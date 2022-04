Oggi esce Condor: di cosa parla

Un agente della CIA che corre sul filo tra la vita e la morte mentre è alle prese con una terribile cospirazione che proverà a fermare prima che sia troppo tardi. È questa in breve la trama avvincente di Condor, serie tv in due stagioni disponibile da oggi, 11 aprile, nel catalogo di Prime Video.

Entrambe le stagioni debuttano oggi sulla piattaforma di streaming di Amazon e sono quindi una novità per il pubblico italiano, ma in realtà non lo sono in assoluto. I primi dieci episodi di Condor, infatti, sono usciti negli Stati Uniti nel 2018. Il secondo capitolo, anch’esso composto da dieci episodi (la durata di ciascuno è sempre di circa 60 minuti), è invece arrivato negli Usa nel 2020. La serie è una creazione di Jason Smilovec e Todd Katzberg e il cast include, tra gli altri, Max Irons, William Hurt, Leem Bubany, Angel Bonanni, Kristen Hager, Mira Sorvino, Bob Balaban e Brendan Fraser.

La trama: di cosa parla Condor

Il protagonista di Condor è Joe Turner, un agente della CIA che si è sempre sentito in conflitto con il suo lavoro. Le riserve e i dubbi che nutre non possono che farsi ancora più opprimenti quando, a causa di qualcosa che Joe stesso ha scoperto, tutti i suoi colleghi vengono uccisi.

Unico sopravvissuto, ma comunque ancora in grave pericolo, Joe è costretto a fuggire ed è determinato a scoprire cosa si cela dietro l’enorme cospirazione che minaccia la vita di milioni di persone.

Il libro da cui è tratta la serie

Come spesso accade, l’idea alla base della serie tv Condor è nata inizialmente tra le pagine di un libro. Si tratta del romanzo intitolato Six Days of the Condor di James Grady, noto scrittore e giornalista investigativo statunitense apprezzato per i suoi libri thriller e di spionaggio. Six Days of the Condor è stato pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1974 e nel 1975 ne è stato tratto un film.

Sebbene questo film, che si intitola in modo leggermente diverso rispetto al libro, ovvero Three Days of the Condor, presenti sostanziali differenze rispetto al romanzo, anche la sua sceneggiatura (di Lorenzo Semple Jr. e David Rayfie) è stata usata come spunto per la serie tv.

Il romanzo Six Days of the Condor che ha ispirato la serie tv è stato tradotto per la prima volta in italiano nel 1975 e pubblicato da Rizzoli con il titolo I sei giorni del condor. Sono seguite altre edizioni italiane, tra cui una BUR nel 2015.

Dove vedere Condor

Entrambe le stagioni di Condor, la prima e la seconda, sono disponibili da oggi su Prime Video. Oltre alla versione doppiata in italiano, c’è anche quella originale, eventualmente sottotitolata.

