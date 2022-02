OnePleus Nord CE 2 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Dopo tante indiscrezioni, che si sono rincorse per settimane, uno dei telefoni di gamma media più attesi dell’anno è arrivato: OnePlus Nord CE 2 5G è ufficiale ed è proprio come ce lo aspettavamo, basato su un buon chip di MediaTek e con una ricarica molto veloce. Anche il prezzo, basso ma non bassissimo, non ha stupito.

OnePlus, per bocca del suo fondatore Pete Lau, afferma di aver sperimentato addirittura 20 idee di design prima di scegliere la versione definitiva di OnePlus Nord CE 2 5G. A dire il vero, però, non si vede alcuna rivoluzione nel design di questo telefono che, al contrario, prosegue senza alcun problema nel solco recentemente tracciato dall’azienda (e non solo da OnePlus, a dire il vero). Ma anche il marketing oggi è importante, e allora via ai due nuovi colori “Bahama Blue" e “Grey Mirror" e alla plastica posteriore effetto (ma solo effetto) ceramica. Il telefono è bello da vedere, ma produrlo costa meno.

OnePlus Nord CE 2 5G: scheda tecnica

OnePlus Nord 2 CE 5G ruota intorno al SoC MediaTek Dimensity 900 5G, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (espandibili fino a 1 TB con schedina microSD). Si tratta di un buon chip di fascia media, che consuma poco grazie al processo produttivo a 6 nm e ad una frequenza massima elevata, ma non troppo: 2,4 GHz.

Il display è un AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, certificato HDR10+ e con il foro per la fotocamera frontale (da 16 MP) posizionato in alto a sinistra. Le fotocamere posteriori sono tre: principale da 64 MP, ultra grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. OnePlus promette foto notturne di buona qualità grazie ad una apertura f/1.7 del sensore principale e al software AI Nightscape.

In modalità Ritratto, invece, il telefono scatta fino a nove immagini diverse a diverse esposizioni e le combina in una sola in modo intelligente per produrre foto più nitide e luminose. La modalità Ritratto è disponibile sia per la fotocamera posteriore da 64 MP sia per la fotocamera selfie da 16 MP.

Migliorata anche l’acquisizione video grazie all’illuminazione dello sfondo tramite AI e all’ottimizzazione del colore durante le riprese in condizioni di scarsa luce, in particolare in ambienti illuminati in modo non uniforme. Inoltre, è possibile registrare con la fotocamera anteriore e posteriore contemporaneamente con Dual-View Video.

La batteria di OnePlus Nord CE 2 5G è da 4.500 mAh a doppia cella, una configurazione che permette la ricarica veloce SuperVOOC a 65 watt. Un valore che, va ammesso, in questa fascia di mercato è ancora oggi molto difficile da trovare su un telefono e può portare il dispositivo dall’1% di carica al 100% insoli 32 minuti.

OnePlus Nord CE 2 usa OxygenOS 11, basata su Android 11, ma OxygenOS 12 sarà disponibile nella seconda metà del 2022 e lo smartphone riceverà 2 anni di aggiornamenti Android (quindi fino ad Android 13) e 3 anni di patch di sicurezza.

OnePlus Nord Ce 2 5G: disponibilità e Prezzi

OnePlus Nord CE 2 sarà disponibile in pre ordine dal 3 marzo e in vendita dal 10 marzo sia sul sito ufficiale dell’azienda che su Amazon, nei due colori Bahama Blue e Grey Mirror, in versione 8GB/128GB. Il prezzo di partenza è di 359 euro e, almeno al momento, non sono state annunciate promozioni di lancio.