OnePlus 10 Ultra sarà il vero top di gamma 2022

A distanza di pochi giorni dal debutto di OnePlus 10 Pro (in foto di apertura), si inizia già a parlare di un nuovo top di gamma che sarebbe attualmente in fase di sviluppo. Potrebbe chiamarsi OnePlus 10 Ultra ed essere il vero modello di punta del 2022, lo smartphone definitivo che potrebbe seriamente impensierire i rivali più affermati.

Ad alimentare questa ipotesi potrebbe essere stata la collaborazione sempre più frequente con Oppo, che ha portato i dispositivi OnePlus ad abbandonare l’interfaccia grafica OxygenOS in favore della ColorOS ed i dispositivi Oppo ad adottare le fotocamere Hasselblad. Probabilmente, capiremo meglio come stiano effettivamente le cose quando verranno presentati i nuovi Find X5 e scopriremo il nuovo acceleratore IA proprietario di Oppo. In base ai risultati che l’azienda riuscirà ad ottenere in termini di prestazioni fotografiche, potremmo vedere una riproposizione di questa soluzione su OnePlus 10 Ultra.

OnePlus 10 Ultra, come potrebbe essere

Stando a quanto rivelato in un tweet da Yogesh Brar di 91mobiles, OnePlus sarebbe già all’opera per dare la luce ad un nuovo top di gamma nel corso del 2022. E non parliamo di OnePlus 10 o 10R, bensì di uno smartphone che potrebbe essere addirittura migliore di OnePlus 10 Pro.

Il dispositivo potrebbe chiamarsi OnePlus 10 Ultra e prendere in eredità alcune caratteristiche del prossimo top di gamma Oppo, il Find X5 Pro. Le due aziende fanno entrambe parte del gruppo cinese BBK Electronics e questa condivisione di risorse dovrebbe già portare i prossimi Find X ad utilizzare delle fotocamere Hasselblad, esattamente come l’ultimo modello OnePlus.

Oppo, invece, potrebbe permettere agli “alleati" di utilizzare il nuovo acceleratore IA (NPU) proprietario MariSilicon X, che dovrebbe consentire a Find X5 Pro di perfezionare le fotografie. Bisogna ancora vederlo alla prova, eppure, secondo la fonte, il chip potrebbe presto essere implementato su un nuovo smartphone OnePlus.

Se la data di lancio verrà confermata, OnePlus 10 Ultra potrebbe addirittura integrare la variante Plus del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ed essere quindi ancora più potente del 10 Pro.

OnePlus 10 Ultra, data di debutto

In base alle informazioni fornite da Brar, OnePlus 10 Ultra potrebbe vedere la luce nella seconda metà del 2022. Lo smartphone sarebbe già entrato nella fase di Engineering Verification Testing (EVT) e, dopo tutte le dovute verifiche e test, potrebbe iniziare la fase di sviluppo vera e propria.

Potrebbe trattarsi di una versione rinnovata e perfezionata di OnePlus 10 Pro, proprio come era solita fare l’azienda fino a due anni fa con la serie T.